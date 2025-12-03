Junts responde a los acercamientos del Gobierno: "Estamos donde estábamos la semana pasada"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el movimiento llevado a cabo ayer martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado la posición de Junts y ha emplazado al PSOE a que "tome decisiones": "Estamos donde estábamos la semana pasada", ha señalado.

Así lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en la sede de JxCat un día después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts y anunciase medidas para remediarlo, entre ellas la aprobación de un decreto ley para flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles.

"Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado la portavoz de JxCat en el Congreso.

