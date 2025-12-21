El Kremlin descarta una reunión a tres bandas entre Rusia, Ucrania y EEUU a corto plazo

Una reunión a tres bandas entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos actualmente no está en la agenda, dijo este domingo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

"Nadie ha hablado aún de una forma seria sobre esa iniciativa y por lo que yo sé, no se está trabajando en ello", dijo Ushakov a la agencia TASS y recoge EFE.

Agregó que el enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev, informará a su vuelta a Moscú sobre las consultas que ha mantenido en Miami con los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En cuanto a los cambios que pretenden introducir los europeos al plan de paz del presidente de EEUU, Donald Trump, Ushakov subrayó que éstos "no mejoran las perspectivas de lograr una paz duradera".

El emisario del Kremlin Dmítriev afirmó horas antes que las negociaciones con la parte estadounidense están siendo "constructivas" y se alargarían también este domingo.

La reunión para impulsar las negociaciones de paz en Ucrania - una de las prioridades de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado- tiene lugar después de que Witkoff y Kushner sostuvieran un encuentro este viernes con enviados ucranianos y europeos también en Miami.

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umérov, dijo que esas conversaciones con sus pares estadounidenses concluyeron con el compromiso de avanzar en los esfuerzos por llegar a una resolución definitiva de la guerra, que comenzó con la invasión de Moscú a territorio de Ucrania en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado que Washington propuso celebrar negociaciones de paz conjuntas con representantes de Ucrania y Rusia y, posiblemente, de los países europeos.

Francia da la bienvenida a que Putin se abra a hablar con Macron

Por otro lado, Francia señaló que da la bienvenida a que el Kremlin se haya mostrado públicamente dispuesto a un diálogo entre Putin, y el francés, Emmanuel Macron, y estudiará en los próximos días "la mejor manera de proceder".

"Es bienvenido que el Kremlin haya dado su aprobación pública a esta iniciativa. En los próximos días decidiremos cuál es la mejor manera de proceder", detalló en un comunicado el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

Este pronunciamiento ocurrió después de que Peskov, declarara que Putin estaba dispuesto al diálogo con su homólogo francés, quien ya había abogado por ello el viernes al término de una cumbre europea en Bruselas.

El Elíseo subrayó que el objetivo de París "seguirá siendo contribuir a una paz sólida y duradera para Ucrania y Europa", y que lo hará "con total transparencia" con Zelenski, y con el resto de socios europeos.

En su mensaje, la Presidencia francesa recordó que siempre han defendido un "diálogo de exigencia" con Moscú y que la única vez que se han encontrado Putin y Zelenski fue precisamente en París, en diciembre de 2019.

"En aquel momento, habíamos adoptado una hoja de ruta precisa para aplicar los acuerdos de Minsk. La invasión de Ucrania y la obstinación del presidente Putin acabaron con cualquier posibilidad de diálogo", incide el mensaje.

"Ahora que se perfila la perspectiva de un alto el fuego y una negociación de paz -agrega el comunicado-, vuelve a ser útil hablar con Putin. Eso es lo que ha dicho el presidente esta semana en Bruselas".

En concreto, Macron expresó que los líderes de la UE y de Ucrania deberían implicarse en el diálogo directo con el presidente ruso en caso de falta de avances en las negociaciones que lidera Estados Unidos.

"Como europeos, tenemos que encontrar en las próximas semanas un marco que nos permita involucrarnos en las discusiones con Rusia, de una forma adecuada y con total transparencia con Ucrania", dijo Macron, al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE celebrada en Bruselas esta semana.

En cualquier caso, consideró que los líderes europeos "no deberían dejar que las conversaciones sean llevadas únicamente por intermediarios".