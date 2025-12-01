Macron reafirma que "Ucrania es el único que puede hablar de territorio" en los procesos de paz

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a defender este lunes la idea de que "Ucrania es el único que puede hablar de territorio" en las conversaciones mantenidas para lograr la paz, según informa EFE.

"Cuando hablamos de garantías de seguridad, no se pueden discutir ni negociar sin que los ucranianos, de quien es el territorio, estén en la mesa y sin que los europeos y todos los aliados de la coalición de los dispuestos estén en la mesa, ya que ellos son los garantes", añade.

Además, Macron ha anunciado que ha "finalizado el trabajo sobre garantías de seguridad" para Ucrania en el seno de la llamada Coalición de Voluntarios para ayudar a ese país, que se creó en marzo pasado y en la que participan una treintena de países.

Precisamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reconocido este lunes que en las negociaciones "la cuestión territorial es la más difícil". Zelenski ha explicado en una rueda de prensa conjunta con Macron que sus emisarios y los de EEUU dedicaron seis horas y media a este tema.

El plan inicial propuesto por EEUU incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable.

Las otras dos cuestiones fundamentales en las que se está prestando atención prioritaria en las negociaciones son las modalidades en las que se financiará la reconstrucción de Ucrania y las garantías de seguridad que sus aliados puedan ofrecer a Kiev después de la guerra, explicó Zelenski.

Rusia y las garantías de paz

Por su parte, Macron ha reconocido los "esfuerzos" por la paz del presidente Donald Trump y de su enviado especial, Steve Witkoff. "Estados Unidos ha asumido un papel de mediación y elogio el trabajo que realiza el equipo estadounidense bajo el liderazgo del presidente Trump (...) cuando hablamos de paz, todos tienen un papel que desempeñar", prosigue.

Sin embargo, también ha destacado que las conversaciones de la delegación estadounidense esta semana en Moscú clarificarán "la posición rusa en muchas cosas, entre ellas la paz".

"En los próximos días habrá negociaciones entre la delegación estadounidense y la rusa, será ahí donde se verá la voluntad de Rusia de avanzar. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos de paz", añade. El presidente francés también ha acusado al Kremlin de haber rechazado la paz "tres o cuatro veces" ya.

De hecho, Macron ha afirmado que se están llevando a cabo conversaciones para garantizar que Rusia pueda proporcionar "plena claridad" al mediador estadounidense en este contexto. También habrá diálogo entre la delegación estadounidense y una delegación rusa para examinar la disposición o falta de disposición de Rusia para avanzar.

"No hay un plan definitivo"

El documento en el que trabajaron estadounidenses y ucranianos este fin de semana será presentado mañana ante el presidente ruso, Vladímir Putin, por el emisario Witkoff. "Gracias a nuestro equipo de negociadores el plan es ahora mejor", ha dicho Zelenski. Pese a todo, el presidente francés insistió en que actualmente no existe un "plan de paz definitivo" sobre la cuestión territorial.

En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo pueden concretarse, según incidió, con los europeos en la mesa de negociación. Por lo tanto, "todavía estamos en una fase preliminar", recalcó Macron.

El mandatario galo también ha señalado que la Unión Europea está trabajando en reforzar las sanciones contra Rusia, lo que sería el vigésimo paquete por parte de los 27, para "que tenga menos fondos para financiar la guerra" contra Ucrania.