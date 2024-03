PP y Vox suprimen la palabra "dictadura" de la nueva ley de Concordia de Castilla y León

La proposición de ley autonómica de Concordia registrada este martes por PP y Vox en las Costes de Castilla y León, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica que aprobó en 2018 el último gobierno conservador de Juan Vicente Herrera, busca "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978" y equipara a las víctimas de este periodo histórico. Una de las principales novedades de este texto es la creación de una "comisión de exhumaciones", que sustituirá al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que suprimirá la presencia de las asociaciones sin ánimo de lucro o memorialistas.

Los portavoces parlamentarios del PP, Raúl de la Hoz, y de Vox, Carlos Menéndez, defendieron que este texto da cumplimiento al punto del acuerdo de coalición que preveía "reivindicar" la "historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación". "Las víctimas son víctimas, con independencia del cómo, cuándo y quién", aseguró el portavoz conservador que sostuvo, sin embargo, que no están equiparando "estos periodos históricos".

No obstante, el texto presentado por PP y Vox no recoge una condena expresa a la Dictadura de Francisco Franco, al contrario que en el Decreto vigente. Es más, también suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como Franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia. Desde el PP asegurando que la condena está "implícita" y que no hay que "buscar tres pies al gato con interpretaciones malintencionadas" del texto.

Desde Vox, defienden que el nuevo texto se contrapone a la actuar ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que es una "interpretación sesgada de la historia". Para Carlos Menéndez, es "impropio de una democracia y sí de gobiernos autoritarios".

La iniciativa ha sido criticada por los partidos de la oposición y por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ven en el texto una forma de blanqueamiento de la Dictadura Franquista y una concesión del PP a Vox.

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, acusó al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de haber "resucitado el Franquismo" con esta norma. El socialista recordó que el decreto actual estaba pactado entre PP y PSOE y que era una norma "para todos" y que "respetaba la verdad". "No se puede igualar víctimas y verdugos", afirmó este martes al tiempo que apuntó que esta propuesta de ley es "como si en Alemania hoy promovieran la defensa del nazismo y defendieran el Holocausto, como si en Italia defendieran a Mussolini y al fascismo. Es intolerable".

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) mostró su rechazo "frontal" a la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León ya que la entiende como una "gran operación de blanqueo del fascismo", al negar en su opinión la dictadura de Franco y ningunear a las víctimas. Además de denunciar el "uso fraudulento" de la palabra concordia, consideran "una patraña para utilizar la Guerra Civil como burladero para esconder y embellecer la historia del fascismo" en Castilla y León.