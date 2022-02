Tudanca e Igea utilizan los casos de corrupción contra Mañueco, que pide dejar trabajar a la Justicia

El candidato socialista a la junta, Luis Tudanca, ha lamentado que el PP de Alfonso Fernández Mañueco se sienta "impune" por sus casos de corrupción, mientras que Francisco Igea, ha preguntado al conservador qué hará con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, si el proceso de presunta financiación irregular del PP de Salamanca pasa de diligencias previas, al tiempo que ha denunciado que el consejero de Sanidad, Alejando Álvarez, ha incumplido el código ético.

Lo han hecho durante el primer debate electoral celebrado en Comunidad con motivo de las elecciones autonómicas convocadas por Fernández Mañueco de forma extraordinaria en 2022.

Mañueco ha respondido a los dos insinuando que se han puesto el traje de "inquisidor", todo ello en un bloque en el que se abordaba la regeneración y en el que el conservador, durante su exposición, ha explicado que su Gobierno ha apostado por la "unidad, la transparencia y el diálogo", al tiempo que ha reconocido que se ha avanzado en políticas de regeneración para fortalecer los mecanismos y normativas para que los cargos públicos rindan cuentas. En este punto, ha avanzado que promoverá una nueva ley electoral "en consenso con todas las fuerzas políticas" que permita una "mayor participación" de formaciones políticas en estos debates y "ampliar así la pluralidad".

Igea ha enarbolado la bandera de la transparencia, por su política de "agendas abiertas" con el objetivo de acabar con el "clientelismo". "Hemos liderado todos los rankings de transparencia, sobre todo, porque ha llegado Ciudadanos".

Tudanca, por su parte, ha manifestado que no soporta la corrupción. "La detesto", ha subrayado para advertir de que a un gobernante hay que exigirle, a su juicio, dos cosas "indispensables": "que cumpla su palabra y sea honesto. Y el PP se siente impune a pesar de todas los procesos judiciales en los que está presente", ha apuntado, para aseverar que el adelanto electoral se ha dado para "escapar el calendario juvenil" que el PP tiene a partir de marzo.

A partir de aquí, cruce de acusaciones y reproches. El primero en cuestionar el comportamiento del Gobierno de Mañueco ha sido Igea. "Hay un alto cargo de su Gobierno que ha incumplido el código ético al reunirse con el licitante de un contrato de 800 millones sin que figurara en su agenda", ha espetado, en referencia al consejero de Sanidad. Al tiempo, le ha recordado que le dio su palabra de que cesaría a Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, si el caso de la financiación del PP Salamanca pasaba de diligencias previas. "¿Qué me responde?".

Mañueco no ha querido entrar a responder al candidato de Ciudadanos y se ha limitado a decir que hay que dejar "trabajar a la Justicia" y ha invitado a que si alguien tiene algo que denunciar, o ve algo "ilegal" acuda a ella. "Son casos que no me afectan ni personal, ni políticamente", ha resumido. Tudanca, por su parte, ha acusado a Mañueco de no querer hablar de Castilla y León.

La pandemia, también presente

El liderazgo en la gestión de la pandemia de covid-19 también ha enfrentado a Mañueco y a Igea, mientras que el candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha culpado a los dos partidos que formaban parte de la Junta en las cinco primeras olas de "no centrarse" en la lucha, ha recogido Europa Press.

En concreto, en su intervención en este debate, Francisco Igea ha recordado que fue él junto con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, los que "pelearon" por lograr material para la Comunidad al inicio de la pandemia al inicio de la crisis de suministros. "Mientras usted estaba escondido", ha afeado el líder de Ciudadanos a Fernández Mañueco. "Usted estaba haciendo de Sánchez, usted es más sanchista que los sanchistas de esta Comunidad", ha aseverado.

No obstante, Fernández Mañueco ha acusado a Igea de tener la "memoria muy corta" y le ha recordado que él mismo visitó en el pico de la pandemia los hospitales de Soria y Segovia, tras lo que ha rememorado las noches que pasó junto con el secretario general y un dirigente de una entidad financiera para cerrar la operación de adquisición de material "a las cuatro de la mañana". "Fíjese si me acuerdo que usted me decía que tenía horario de panadero", ha criticado Igea, quien ha insistido en que Fernández Mañueco estaba a "otra cosa". "A hacerse fotos de vez en cuando", ha reiterado.

Tras este enfrentamiento ha intervenido el candidato socialista, Luis Tudanca, quien ha insistido en que mientras había un Gobierno que no estaba "centrado" en la lucha contra la pandemia, la oposición "ayudaba" con apoyo como su respaldo al Plan de Recuperación, tras lo que ha insistido en que el próximo 13 de febrero es una "oportunidad" para impulsar un cambio en la Comunidad.

El candidato de Ciudadanos también ha lamentado que Fernández Mañueco no se haya "atrevido" a "mirar a la cara" a la ya exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, para "despedirla". No obstante, Fernández Mañueco ha defendido la gestión que se ha realizado de la pandemia desde la Junta, en la que se ha conjugado "economía y lucha contra el virus". "Hemos actuado desde la administración con eficacia, todas las autonomías hemos hecho más por España que Sánchez, los servicios públicos ha funcionado como un reloj", ha defendido Fernández Mañeco.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos ha aprovechado su intervención para agradecer la labor de Verónica Casado. "En la pandemia se ha hecho un buen trabajo", un punto en el que se ha referido a algunos datos como el del exceso de mortalidad donde la Comunidad se sitúan en el 19,8, frente al 21,5 de media en España y el 35,5 en Madrid. "Este es el modelo que ahora él —sobre Fernández Mañueco— reclama para sí", ha señalado Igea en referencia al modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Frente a esta aseveración, Luis Tudanca ha reclamado a Mañueco que explique dónde ha destinado los 1.600 millones de euros que el Gobierno central otorgó a la Comunidad para "mejorar y proteger" los servicios públicos. "Castilla y León no merece tener un presidente que no cumple sus promesas, que miente, se ríe y conspira contra empleados públicos", ha afeado el líder socialista, quien ha aprovechado para lanzar algunas de sus propuestas como su compromiso de "reconstruir" los servicios públicos de la Comunidad contando con los profesionales.

Ante la cuestión lanzada por Tudanca, el candidato del PP ha explicado que parte de ese dinero se dedicó en sufragar las nóminas de los 15.000 empleados de sanidad que hubo que contratar, a los profesionales de las residencias, a la compra de material y a los planes de choque que se impulsaron desde el diálogo social —465 millones de euros.

Por último, Fernández Mañueco ha reiterado su compromiso de dedicar los 195 millones de euros que el Gobierno devolverá a la Comunidad tras la sentencia de la liquidación del IVA para los sectores más afectados pro la pandemia "olvidados" por Sánchez.

Mañueco: "Pido su voto para seguir construyendo juntos CyL y España, lo mejor está por llegar"

El candidato del PP ha pedido a los ciudadanos de la Comunidad su voto para "seguir construyendo Castilla y León y España" y garantiza que "lo mejor está por llegar". En su última intervención, el candidato del PP ha asegurado sentirse "orgulloso" de Castilla y León y de los ciudadanos de la Comunidad. "Son personas con ganas de crecer, de transformar esta tierra", ha defendido.

Así, ha pedido el respaldo al proyecto de los conservadores para Castilla y León. "Sé hacia dónde dirigir nuestros pasos, sanidad, dependencia y educación de primera, apoyo a la familia, a la natalidad, atención constante a los mayores, también facilidad de acceso a la vivienda, transporte e impuestos bajos", ha defendido.

Igea pide el voto para no volver al "estanque dorado" del que salieron "hace dos años"

Por su parte, Igea ha apelado al voto para no volver al "estanque dorado" del que salieron "hace dos años". En su alegato final, ha explicado que esta convocatoria de elecciones e la de las "primeras veces". "Es la primera vez que se acorta una legislatura. Es la primera vez que hay unas elecciones en solitario y es la primera vez que se hace desde la mentira, desde el interés ajeno y desde el bochorno", ha argumentado.

En su argumentación, ha defendido también que es la primera vez que se afrontan los problemas "esenciales" de la Comunidad y en la que se puede elegir "entre la honestidad y la mentira". "Por eso les pido que se levanten el trece de febrero, que salgan de su casa y que vayan a votar para que no sea la última vez que pueden elegir entre la honestidad y la mentira. Para que no volvamos al estanque dorado del que salimos hace dos años y medio", ha concluido.

Tudanca pide el voto de esa "mayoría" que provoque el "cambio y devuelva la esperanza"

El candidato socialista ha apelado al voto de esa "mayoría" cansada de oír hablar de "despoblación y de corrupción" que provoque el "cambio y devuelva la esperanza" a Castilla y León.

Durante su alegato final, Tudanca se ha dirigido a aquellos castellanoleoneses que quieren "cambiar" las cosas, a quienes están "cansados" de oír hablar de despoblación y de corrupción, a quienes quieren un Gobierno "decente" y no soportan ver a los jóvenes marcharse de la Comunidad. "A quienes quieren que esta tierra apueste por la sanidad pública, por la educación pública y no soportan la corrupción política. A quienes quieren salarios dignos, pensiones dignas para sus jóvenes y para sus mayores, a quienes quieren apostar por la igualdad entre mujeres y hombres, entre el medio rural y el urbano. También entre cada una de las nueve provincias de Castilla y León", ha continuado.

Tudanca ha apelado a la hora del cambio. "Somos mayoría, no lo dudéis y necesitamos una mayoría aún mayor que provoque el cambio y que le devuelva la esperanza a Castilla y León. Para eso les pido el voto para el Partido Socialista", ha concluido.