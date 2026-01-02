Una madre y sus dos hijos mueren en un incendio en su piso de Carabanchel (Madrid)

Carmen, de 90 años, y sus hijos Agustín y Mari Carmen, de 66 y 56, han perdido la vida la madrugada de este viernes en un incendio de una vivienda en la calle Moreno, en el distrito madrileño de Carabanchel, un suceso aparentemente fortuito que ha conmocionado al vecindario.

La madre y sus dos hijos murieron atrapados por las llamas y el humo en el piso de la anciana, donde los servicios de emergencia encontraron los cuerpos de los dos hermanos abrazados en el baño y el de la nonagenaria en otra habitación.

El suceso ocurrió sobre las dos de la madrugada en un tercer piso de la calle Moreno, muy cerca de la Comisaria de la Policía Nacional de Carabanchel, cuyas ventanas dan a la calle María Lejárraga, desde la que este viernes se veían abiertas para ventilar.

Se trata de un bloque de cuatro alturas en una urbanización construida hace unos 20 años junto a otras cercanas similares, en la que viven más de cien vecinos, según han contado a EFE varios residentes.

En un tercer piso de la escalera número 3 de la urbanización vivían Carmen con su hijo Agustín, que tenía una discapacidad, según aseguran varios vecinos, alguno de los cuales apunta que uno de ellos debía de tener un síndrome tipo Diógenes. Estos extremos no han sido confirmados oficialmente, ya que la investigación está muy inicial todavía.

Mari Carmen vino a pasar unos días de vacaciones en Navidad con su madre y su hermano pero la pasada madrugada se desató el incendio que acabó con la vida de los tres por causas que se investigan, según han confirmado fuentes de la investigación.

Tenían las ventanas cerradas totalmente y una puerta acorazada que a los bomberos les costó abrir, explican varios residentes en la zona, que oyeron ruidos y, al mirar desde sus casas, vieron que eran los bomberos rompiendo los cristales de las ventanas para poder entrar y tratar de salvar a los residentes.

Algunos llegaron a ver las llamas, pero sobre todo vieron mucho humo que afectó a los vecinos del ático que hay encima, quienes tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos en los que los Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

Vecinos consternados y condolencias de las autoridades

Vecinos de los tres fallecidos han mostrado este viernes su consternación, por ejemplo Yaiza, residente en el inmueble siniestrado, quien ha explicado a los periodistas que se ha despertado al oír unos golpes muy seguidos y "mucho ruido" de los Bomberos de Madrid, que han actuado de forma "muy rápida" para sofocar las llamas.

Los tres eran "muy queridos" por los vecinos, según Yaiza, quien ha mostrado su deseo de conocer las causas del incendio.

Pablo, vecino de un edificio próximo, ha indicado que sobre las tres de la madrugada le han despertado los policías para decirle que cerrara las ventanas, puesto que duerme con ellas abiertas y, en ese momento, ha visto las llamas, el tendedero que parecía "una bola de fuego" y "muchísimo humo" que afectaba al piso superior.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido este viernes al lugar, desde donde ha lamentado este trágico suceso, ha transmitido su cariño a los familiares y allegados de los fallecidos y ha agradecido el trabajo llevado a cabo por los servicios de emergencia y de seguridad que, "una vez más, lo han dado todo" y velan por los ciudadanos.

El delegado ha aprovechado para recordar que los incendios caseros pueden tener terribles consecuencias y ha pedido responsabilidad al usar materiales eléctricos y material pirotécnico.

"Son días en los que todos queremos celebrar, queremos compartir y tenemos que hacerlo siempre con prudencia y responsabilidad", ha sostenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado sus condolencias en la red social X, donde ha escrito: "Nuestro más sentido pésame y apoyo a los familiares y demás seres queridos de las víctimas de este trágico incendio en la ciudad de Madrid".

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha escrito: "Todo mi cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel. Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo".