Mañueco no participará en el cara a cara con Martínez propuesto por RTVE

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no participará en el cara a cara electoral propuesto por RTVE entre él y el candidato del PSOE, Carlos Martínez, que sí lo había aceptado durante la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según recoge EFE.

Fuentes del RTVE han informado este jueves que Fernández Mañueco ha declinado la oferta de debate bilateral, pero sí participará "en los dos debates que establece la ley" y que se ajustará a las condiciones fijadas por la Comisión de Debates constituida conforme a la normativa vigente en Castilla y León.

La corporación pública había planteado el formato de cara a cara como "un ejercicio directo de debate" entre las dos fuerzas políticas con mayor representación en las Cortes regionales, sumándolo al debate a tres con PP, PSOE y Vox que se emitirá el 5 de marzo.

Las fuentes han indicado que desde el equipo de campaña de Fernández Mañueco se ha trasladado a RTVE que su posición responde al cumplimiento del marco legal previsto para el proceso electoral, sin contemplar, por tanto, la celebración de un debate adicional en formato cara a cara fuera de los supuestos regulados.

La Ley Electoral de Castilla y León obliga a que los candidatos a la Presidencia de la Junta de las formaciones políticas con grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas celebren, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral. Regula por tanto, precisan las fuentes, la obligatoriedad de realizar al menos dos debates con los grupos.

En un comunicado, los socialistas han señalado que la negativa de Fernández Mañueco en el cara a cara planteado por RTVE con su candidato "no tiene justificación democrática". Para Ferraz, las "excusas" del popular "son solo eso: excusas" y cuando se trata de "confrontar ideas y dar explicaciones a la ciudadanía, el PP opta por el plasma" porque "va en su ADN".

Mañueco se suma así a "la larga lista de dirigentes del PP que rehúyen el debate", como -agrega el PSOE- el "todavía líder nacional" del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente Mariano Rajoy o la presidenta extremeña en funciones María Guardiola, "que también evitaron dar la cara cuando tocaba".