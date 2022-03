La metamorfosis de Vox sobre Putin: del respeto a su figura a acusar al Gobierno de ser su aliado

“Nunca he dicho que le tenga manía”. “Nunca me he metido con él”. Las dos frases que abren este texto pertenecen a Santiago Abascal, que respondió así a las preguntas que su entrevistador le hizo sobre Vladimir Putin y que en abril de 2019 vieron la luz en el libro Santiago Abascal. España vertebrada. Su entrevistador y autor del volumen es Fernando Sánchez Dragó, miembro del patronato de Disenso, la fundación oficial de Vox. Firmísimo defensor de Putin –“el mejor político del mundo”, se le oye decir en un vídeo- Dragó acababa de preguntar, de forma redundante y acerada, que por qué Vox le tenía manía a Putin. Y Abascal respondió como aparece en la primera línea. Añadió que no se había reunido con Putin “por prudencia”. Pero evitó cualquier atisbo de crítica.

A finales de ese mismo año, otra fundación del universo de la ultraderecha, Denaes, creada por el propio Abascal -continúa como secretario de su patronato- y convertida en su catapulta política, publicó un artículo titulado ¿Rusia es culpable? Firmado por uno de sus columnistas habituales, Daniel López, y centrado en ciertas noticias que señalaban a Rusia como el cerebro que estaba tras la estrategia del movimiento independentista catalán, el artículo terminaba con un párrafo demoledor en sus elogios a Putin: “Rusia es culpable de tener en el Kremlin a un líder patriota y al mayor genio geopolítico de presente en marcha, como ha ido demostrando estos años ”.

Las alabanzas no terminaban ahí: “Vladimir Putin, que guste o no es un estadista como la copa de un pino, tiene muy claro algo que no expresan de manera tan precisa o contundente la mayoría de los políticos españoles: “Los traidores deberían ser castigados”.

El artículo no era un editorial. Es decir, no representa formal ni oficialmente la posición de Fundación Denaes. Pero las características de la fundación, presidida por Ricardo Garrudo, líder de Vox Cantabria y figura cercana a Abascal desde antes del nacimiento de Vox, plantean una pregunta: ¿habría permitido Denaes que un columnista publicase un texto cuyo párrafo final ensalzase las virtudes de un líder socialista o de alguno de los latinoamericanos considerados comunistas por Vox y buena parte de la opinión pública?

Ahora, Abascal ha cambiado de discurso. Detrás –y solo accesible a través de ciertos buscadores– queda por ejemplo el tuit con que en 2015 hizo suya una sentencia sobre el terrorismo acuñada por el presidente ruso: #Putin: "Os iremos a buscar al fin del mundo y, allí, os mataremos". Vox se plantea ahora borrar cualquier signo de equidistancia o incluso simpatía hacia el poder ruso, desmarcarse en ese capítulo de socios preferentes de Vox como la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini, el brasileño Jair Bolsonaro o el húngaro Viktor Orban: todos ellos, fieles seguidores de Putin.

El cambio de discurso tiene no obstante fisuras. Por ejemplo, en Aragón fue el grupo parlamentario de Vox el que puso en jaque la declaración institucional contra la invasión de Ucrania: impidió su aprobación en un primer momento porque las declaraciones institucionales requieren unanimidad. Y Vox pidió tiempo porque se trata de "un tema complejo". Finalmente, se sumó el viernes a los demás partidos y la declaración salió adelante.