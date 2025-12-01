Más de la mitad de las personas con VIH en Europa reciben un diagnóstico tardío

Más de la mitad de las personas que viven con VIH en Europa reciben el diagnóstico de forma tardía, lo que supone una "falla crítica" en las pruebas de detección del virus que "amenaza con socavar" la lucha global contra el sida, advierte el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), según informa EFE.

Según el informe anual de vigilancia del VIH/SIDA, publicado con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra este 1 de diciembre, en 2024 se diagnosticaron 106.000 casos de VIH en la Región Europea de la OMS (53 países de Europa y Asia Central), de los cuales el 54% se realizaron demasiado tarde para un tratamiento óptimo.

"Europa no está haciendo pruebas ni tratando el VIH de forma temprana. Esta falla crítica en las pruebas, combinada con un número creciente de casos sin diagnosticar, está poniendo en grave peligro el objetivo para 2030 de acabar con el sida como amenaza para la salud pública", señalan el ECDC y la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Por este motivo, ambas instituciones de salud instan a que se tomen "medidas urgentes" para rutinizar, normalizar y ampliar las pruebas, incluyendo un mayor acceso a las pruebas de autodiagnóstico y a opciones comunitarias, para quienes no tienen acceso a servicios de salud.

Dos de cada tres casos, en el este de Europa

Por regiones, el este de Europa registró la mayoría de casos (66%), por encima de los estados del oeste (25%) y el centro (10%).

De hecho, de los 106.000 casos notificados en la Región Europea de la OMS, el 22% (24.000) se notificaron dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), de los cuales el 48% se detectaron de forma tardía.

En cuanto a la causa de las infecciones en el conjunto del continente, la proporción fue mayor entre las personas que contrajeron el virus por transmisión heterosexual (especialmente hombres), con uno de cada siete casos, mientras que el sexo entre hombres representó el 15% y las inyecciones de drogas el 14%.

No obstante, en el territorio de la UE/EEE, las relaciones sexuales entre hombres siguen siendo la vía de transmisión más común (48%).

Además, casi uno de cada tres diagnósticos de VIH en 2024 se produjo en personas nacidas fuera del país donde fueron diagnosticadas, y en la Unión Europea, este grupo representó más de la mitad de los nuevos diagnósticos, especialmente en ciudadanos procedentes de África Subsahariana (32,2%) y el centro o este de Europa (26,4%).

Diagnósticos a la baja, pero una "crisis silenciosa" sin notificar

En la última década, la tasa de diagnósticos de VIH disminuyó en la Región Europea de la OMS de 18,3 a 11,8 por cada 100.000 habitantes, con una fuerte caída en 2020 relacionada con las perturbaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Tras un repunte temporal durante el período 2021-2023, la tasa volvió a descender en 2024 y los diagnósticos disminuyeron aproximadamente un tercio desde 2015.

Para los países de la UE/EEE, la tasa en 2024 fue de 5,3 por cada 100.000 habitantes, lo que marca una disminución del 14,5% respecto a la tasa de 6,2 por 100.000 observada en 2015.

Sin embargo, el número estimado de personas que viven con el VIH sin diagnosticar "está aumentando", lo que aboca a "una crisis silenciosa que impulsa la transmisión", según el doctor belga Hans Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.

La causa de esa "crisis silenciosa" está en "las barreras mortales del estigma y la discriminación", que impiden que las personas se realicen una prueba sencilla, constata el experto en salud pública.

"Debemos innovar urgentemente nuestras estrategias de diagnóstico, adoptar las pruebas comunitarias y el autodiagnóstico, y garantizar una rápida conexión con la atención médica. Solo podremos erradicar el sida si las personas conocen su estado serológico", concluyó la doctora Pamela Rendi-Wagner, directora del ECDC.