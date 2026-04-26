Mónica García anuncia su intención de disputar a Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año, informa Efe.

García ha hecho este anuncio en la III edición de la verbena La Madrileña, organizada por el partido en el auditorio del parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

La decisión de Mónica García cuenta con el respaldo de la coalición Sumar, en la que está integrada Más Madrid a nivel nacional. Fuentes del movimiento han destacado que no hay mejor candidata para disputar la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso y han asegurado que Sumar se pone "dese ya" a la orden de Más Madrid para "desalojar" al PP "de una vez por todas" de las instituciones madrileñas.

La ministra ha asegurado que en Más Madrid tienen claro el reto: "Poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, que "no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso".

"Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid", ha subrayado en alusión a la derrota del ultraderechista, Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras. Se ha mostrado convencida de que si ha "caído" Orbán, también lo hará Ayuso y su "modelo de 'prioridad nacional' para los fondos buitres".

"El punto de inflexión pasa por aquí", ha recalcado, porque, según ha denunciado, el "laboratorio de las políticas ultras" está en Madrid, donde no crece Vox debido a que "la ultraderecha ya la encarna Ayuso" y su "parque temático de políticas neoliberales".

Para la dirigente de Más Madrid, el "daño" que ha hecho la presidenta popular es "imperdonable" y, por eso, "la próxima estación es acabar con ese daño y acabar con ese gobierno". Ha asegurado que lograrlo "no es imposible" y ha destacado que en sus años como médica y ministra ha aprendido que si se quieren cambiar las cosas, hay que ir a la raíz de los problemas, "remangarte" y "hacerte cargo".

"Tenemos que gobernar Madrid y, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión y, si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Ha incidido en que el futuro "no está lleno de guerras, no está lleno de gente injusta, no está lleno de ultras" y ha añadido que si en Más Madrid pensaran que fácil conquistar ese futuro, "estaríamos en el PP repartiendo sobres, recibiendo prebendas y yendo a ver a fondos buitre".

En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.