MONTAÑISMO

Muere uno de los dos montañeros atrapados por un alud en Benasque (Huesca)

  • El otro montañero afectado por el alud ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza
  • Ambos estaban en el circo de Cipollés
Imagen aérea de un alud en la montaña. JAVIER ROSENDO (Europa Press)

Uno de los dos montañeros que habían quedado atrapados por un alud en el circo de Cipollés, en el término municipal de Benasque (Huesca), ha fallecido, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil este jueves.

El otro montañero afectado por el alud ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

