Muere uno de los dos montañeros atrapados por un alud en Benasque (Huesca)

Uno de los dos montañeros que habían quedado atrapados por un alud en el circo de Cipollés, en el término municipal de Benasque (Huesca), ha fallecido, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil este jueves.

El otro montañero afectado por el alud ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Fallece una persona en un alud en el barranco de Puimestre en Benasque (Huesca) Ver más

Noticia en ampliación