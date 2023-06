"No queremos ser Hungría ni Polonia": el grito de los italianos en Madrid contra la LGTBIfobia de Meloni

Será una “gran fiesta”, pero también una enorme reivindicación. Este sábado 3 de junio, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se convertirá en un fortín contra la LGTBIfobia en España y en Italia, donde el Gobierno fascista de Giorgia Meloni amenaza, como la extrema derecha dentro de nuestras fronteras, a todo el colectivo. Será en el evento Explota, explota, organizado por la asociación Bajo el mismo arcobaleno, de Euprepio Padula y Erik Zenón para, precisamente luchar contra el odio. "Tenemos que hacer mucho para que en Europa no haya ni más Hungrías ni más Polonias. Con dos países reaccionarios ya tenemos de sobra", explica el presentador y colaborador televisivo a infoLibre.

El evento, presentado por Padula y Julia Varela, será una fiesta porque contará será un homenaje a Raffaella Carrà y Maria Callas y contará con las actuaciones de Karina, Varry Brava, Roser y Pilar Jurado. Y será una enorme reivindicación porque proyectará el docu film dirigido por Filippo Vendemmiati sobre el activista y político Franco Grillini justo antes de celebrar una mesa redonda con personas reconocidas en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI como Paolo Rondelli, ex capitán gerente de San Marino y primer jefe de Estado homosexual del mundo, y Carla Antonelli, activista, dirigente de Más Madrid y primera mujer trans diputada en nuestro país.

Junto a ellos estarán Reyes Maroto, dirigente del PSOE y exministra de Industria, Comercio y Turismo; Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos; Enrique del Pozo, director y productor y Premio Passolini; Julio Bruno, global CEO y board director; y Priscilla Muscat, escritora y actriz, coautora de Anita al buio.

El último ataque de Meloni al colectivo se produjo el pasado mes de marzo y fue, precisamente, lo que decidió a Padula. "La causa real y la más importante por la que me he involucrado en la creación de la asociación ha sido la última perla de Meloni", explica. Hace escasos dos meses, el Gobierno italiano aprobó una nueva ley que prohíbe a las parejas homosexuales inscribir a sus hijos en el registro, a no ser que sean adoptados. "Crea una especie de primera y última división", critica Padula.

Hace exactamente un año, la líder de la extrema derecha acompañó a Vox en un acto de campaña en el que cargó contra lo que denominó “lobby LGTBI”, mientras defendió lo que bautizó como “la familia natural”.