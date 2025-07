No es Tellado, es Feijóo

En mayo de 2016, Alberto Núñez Feijóo sorprendió al PPdeG en su decimosexto congreso al ascender a Miguel Tellado a secretario general. De esta forma, sustituyó en el segundo puesto más importante del partido, orgánicamente, a quien lo había ocupado una década antes, Alfonso Rueda, enviado por el entonces presidente de la Xunta para dirigir el partido en la provincia de Pontevedra e intentar enderezar el rumbo tras una serie de estrepitosos fracasos, entre ellos la pérdida de la Diputación Provincial.

El expresidente reproduce en la dirección estatal del PP lo que ya había hecho en Galicia y coloca en la secretaría general al que antes había sido portavoz, desempeñando con precisión la tarea de golpear a la izquierda con palos tan gruesos como sin pulir.

Tellado había ascendido a este puesto clave en el centro de operaciones del PPdeG tras un año y medio como portavoz del partido en sustitución de Paula Prado, quien tuvo que dimitir debido a sus acusaciones en el caso Pokémon (la investigación acabó archivada). Como portavoz, había desempeñado la función asignada con precisión: atacando a las formaciones de izquierda con garrotes dialécticos tan gruesos como toscos: desde vínculos con el terrorismo hasta las clásicas apelaciones a Venezuela o acusaciones de que el nuevo gobierno municipal de las mareas en su Ferrol natal 'envenenaba' al vecindario con el agua del suministro.

Estos y otros episodios similares han pasado, como es habitual, por debajo del radar de gran parte de la prensa editada en Madrid. Los mismos que el 2 de julio de 2025 expresaron su sorpresa por la falta de moderación que, según diversas voces, implica que Feijóo esté aprovechando el congreso del partido este fin de semana para ceder a Tellado la secretaría general, hasta ahora ocupada por Concepción Cuca Gamarra. O, lo que es lo mismo, para reproducir mecánicamente en la dirección estatal del PP lo que ya había hecho en Galicia.

Sorpresas dentro de la M-30 al margen, sus intervenciones en estos dos años en el Congreso de los Diputados no han sido especialmente diferentes de las protagonizadas en Galicia

Esas interpretaciones críticas incluyen algunos de los exabruptos lanzados por Tellado desde que, tras las elecciones generales de 2023, el antiguo titular de la Xunta lo nombrara portavoz en el Congreso. Sorpresas dentro de la M-30 al margen, sus intervenciones en estos dos años en la Cámara Baja no han sido especialmente diferentes de las que protagonizó mientras en Galicia fue secretario general y también diputado de un grupo que en el Pazo do Hórreo lideraba Pedro Puy, de perfil político e intelectual radicalmente distinto al de Tellado, actualmente relegado en el Congreso a un papel secundario en el que continuará, toda vez que la nueva portavoz será la leonesa Ester Muñoz.

Considerar una huelga feminista como "lo más machista que se puede hacer", vincular a los grupos de la izquierda en general y al BNG en particular con la violencia, hacer paralelismos entre el ambiente interno del PSdeG y el olor "de un perro mojado" o animar a "meter la mano en los buzones de los vecinos" para retirar papeletas de partidos que no fueran el PP fueron solo algunas muestras de una época en la que tampoco ahorró ataques en clave estatal. Así, por ejemplo, Tellado llegó a afirmar que el representante del Ministerio de Trabajo en Navantia cobraba cien mil euros anuales a pesar de no ser cierto, o acusó a Pedro Sánchez de no tener "decencia" ni "moral" por no ajustar los horarios del toque de queda durante la pandemia a lo exigido por Feijóo.

Cuando, en 2016, el expresidente de la Xunta lo eligió para la secretaría general del PPdeG, Feijóo ilustró la designación con un paralelismo futbolístico. "Ya sé que me dirán que no es Cristiano Ronaldo o Messi", pero "sería perfectamente Iniesta, que fue el capitán de la selección española que ganó el Mundial", expresó para evidenciar su confianza en que ejecutaría a la perfección sus decisiones y, por extensión, las formulaciones de quien en buena medida siempre ha sido número dos del ahora líder estatal del PP con independencia de vicepresidencias o secretarías generales: su principal asesora, Mar Sánchez Sierra.

Una de las virtudes orgánicas de Tellado, iniciado políticamente en el sindicalismo estudiantil nacionalista y de izquierdas, es cumplir con exactitud la labor encomendada. Quizá incluso yendo un poco más allá de lo solicitado, pero nunca quedándose corto

Y así sucedió. Porque una de las virtudes orgánicas de quien se inició políticamente bien alejado del PP, participando como estudiante de Políticas en la Universidad de Santiago en el nacionalista y de izquierdas Movemento Estudantil Universitario (MEU), escisión de los Comités Abertos de Facultade (CAF), es cumplir con exactitud la labor encomendada. Quizá incluso yendo un poco más allá de lo solicitado, pero nunca quedándose corto o más moderado.

Así seguirá sucediendo en la nueva etapa política de quien fue periodista en medios locales de Ferrolterra, jefe de prensa del Ayuntamiento ferrolano con Juan Juncal (2003-2007), jefe de gabinete de la Consellería de Traballo con Beatriz Mato (2009-2011) y de la alcaldía de Ferrol con José Manuel Rey (2011-2012). En ella, la misión no será otra que empujar sin piedad para que Alberto Núñez Feijóo logre ahora lo que no consiguió en 2023: ser presidente del Gobierno de España, y hacerlo con una estrategia de ataque total nada diferente a la utilizada en Galicia contra el Ejecutivo de coalición del PSdeG y el BNG, ahora alimentada en el Estado por los casos de corrupción que afectan al PSOE. Porque, al fin y al cabo, quien toma las decisiones no es Tellado, es Feijóo.