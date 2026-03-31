La nueva coalición de Sumar celebra un acto en Sevilla el 19 de abril en plena precampaña andaluza

La nueva coalición Sumar va a celebrar tras su presentación oficial del pasado mes de febrero un segundo acto el 19 de abril en Sevilla, coincidiendo con la precampaña para las elecciones andaluzas, al que invitan a unirse a Podemos y al resto de "fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora", según informa EFE.

Los cuatro partidos que integran por el momento esta coalición (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) han informado este martes del acto del 19 de abril en Sevilla que, según señalan, supone "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

El acto, que tiene lugar en la precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas, convocadas para el 17 de mayo, servirá para apoyar la coalición Por Andalucía, que integran por el momento IU y Movimiento Sumar, aunque Podemos se ha mostrado dispuesto también a unirse, rompiendo así el veto que mantenía sobre Movimiento Sumar.

Para las elecciones generales, previstas en 2027, la nueva coalición Sumar tiene previsto aún elegir un nuevo nombre y a su candidato o candidata, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya renunciado a esta posibilidad al dejar claro que no volverá a ir en listas.

La nueva coalición Sumar se presentó públicamente el pasado 21 de febrero en un acto en Madrid con el lema Un paso al frente en el que intervinieron el líder de IU, Antonio Maíllo; la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de los comunes; y la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García.

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El acto del 19 de abril en Sevilla se celebrará con el mismo lema, pero todavía no están confirmadas las personas que intervendrán, aunque será nuevamente una de cada partido.

La nueva coalición Sumar, que pretende incorporar a esta alianza a Podemos y a otras fuerzas de izquierdas, ha vuelto a invitar al acto a "todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado".

"Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización", aseguran.