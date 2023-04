Pilar Urbano: “Mi mejor entrevista ha sido con Jesús Gil, medio desnudo lo contaba todo”

Por sus suites han pasado Ava Gardner, Frank Sinatra o Joe Biden. A los pies del Paseo de la Castellana, lo más parecido a una orilla en Madrid. Pero con mucho asfalto y cláxones. En el salón Zarzuela del Hotel Intercontinental, cosas de la vida, está sentada Pilar Urbano. La veterana periodista lleva bajo el brazo su último libro, El alzamiento: crónica de la manipulación de un pueblo.

Urbano (Valencia, 1940) siempre siembra la polémica con sus obras. Y ondea la bandera de que hay que contar la verdad “caiga quien caiga”. Ya no tiene trato con la reina Sofía y cuenta que queda mucho por saber del emérito. Defiende el rito del papel y confiesa que sabe dónde está cada uno de sus tres mil libros en su biblioteca. Para inspirarse, siempre prefiere la noche. Y atrapa la inspiración con un boli y un folio cerquita.

LOS CUARTOS

1- ¿Qué tal está el periodismo en 2023?

Creía que muy mal. Pero con vosotros, en las entrevistas, he visto que está vivo. Pero habría que amordazar a los dueños de los periódicos.

2- ¿Y cómo está hoy Cataluña?

Hay un resto, que no llega al 30%, que quiere ser forastero y cabe en una masía. Se creen superiores, son de patria chica. El resto está muy disgustado con ellos y con nosotros cuando globalizamos.

3- Sus libros están llenos de detalles, ¿cómo consigue buenas fuentes?

Escuchando mucho. No hay que forzar: que quieran hablar y confíen en ti y en que vas a decir la verdad, caiga quien caiga. Lo mismo con Oriol Junqueras que con el fiscal Javier Zaragoza. Y pido que me cuenten cómo era todo, por dónde entraba la luz… Así rememoran las escenas.

4- ¿Quién es el gran líder de verdad del independentismo?

Junqueras.

LAS CAMPANADAS

1- ¿Cuál ha sido la mejor entrevista que ha hecho en su vida?

Te vas a morir. A Jesús Gil. Incluso se quitó la chaqueta y la camisa, se dejó las medallas en la pechera de vello. Mediodesnudo de cintura para arriba. Y me decía: “Toda esta pila es de documentos contra el gobernador del Banco de España”. Le decía: “No digas dónde están, porque vienen y te roban”. Me cantó entera Soy minero. Fue una entrevista fantástica. No ocultaba nada.

2- ¿Y el entrevistado al que fue más difícil sacar un titular?

Rodrigo Rato, el tío más aburrido del mundo. Me dormí casi.

3- ¿Sigue teniendo trato con la reina Sofía? ¿Cómo la ve?

Ahora no tengo trato con ella, o ella no tiene conmigo. Ahora no sé con quién tiene trato. Sigo pensando de ella como siempre: es una mujer tan buena que prefiere ser buena a ser reina. Aprendió enseguida, con lo que ella creía que era el primer adulterio de su marido allá en los montes de Toledo. Hace la maleta y coge a los niños. Se va a Grecia a ver a su madre, que le dice: “¿Qué haces aquí? A una princesa su marido nunca le engaña. Y si le engaña, no se entera. Coge la maleta y los niños y vuelve a la Zarzuela”.

4- Sabiendo lo que sabemos ahora del rey Juan Carlos, ¿se calló mucho sobre él entonces en España?

Hay muchas más cosas, se podría decir mucho más. Yo dejé un libro escrito y le dije a él: “Le hago un no regalo, un no libro”.

5- ¿En qué se diferencia el periodismo político actual del que se hacía en la Transición?

Entonces no sólo había una gran ilusión, sino la necesidad de acabar con la dictadura. Queríamos encontrar unas libertades. Todos nos creíamos en cierto modo que con aquella columna estábamos trayendo la libertad. No queríamos ser amigos de los políticos, aunque había una amistad porque era la manera de sonsacarles confidencias. Pero a distancia: si me tengo que meter al día siguiente contigo… Pero había mucha pureza y limpieza. No veíamos, por ejemplo, trigo limpio a Ramón Tamames, que era un señorito comunista que a la cárcel le llevaban la comida de Jai Alai. No me ha extrañado nada que ahora esté con Vox.

6- A pesar de Internet, ¿por qué siguen teniendo tanta magia los quioscos?

Es el rito del papel, pasar las páginas. Soy de papel, aunque me manejo con la tablet. Tengo dos o tres mil libros en mi estudio. Sé dónde está cada uno, cuál me impresionó y dónde descubrí una palabra.

7- ¿De qué irá su próximo libro?

Ahhhh. Eso sí que vale dinero, no lo sabe ni mi editor todavía. Ni sé si me lo aceptará.

8- Un consejo para un joven periodista que empiece ahora.

Que no tenga miedo, a nadie. Y menos, al director.

9- ¿Cómo le llega la inspiración? ¿Es más de día o de noche?

De noche, medianoche, al amanecer, a la aurora. Cuando no molesta nadie. Si tengo una idea y estoy durmiendo, me levanto y la apunto. Siempre tengo que tener un boli y un papel cerquita.

10- ¿Puede haber otros procés?

Esto ha podido ser un ensayo general dentro de la minoría. Puede haber, pero es muy difícil que contagie a toda Cataluña. Los catalanes son sensatos y cuentan hasta los pasos de la sardana. Es una minoría recalcitrante, tozuda e imbuida de supremacismo. Se sienten acomplejados de que no les queremos. Quizás ha faltado mimarlos, no con dinero. Yo quiero a todos los catalanes.

11- ¿Quiénes han sido los grandes maestros del periodismo?

Los que me han exigido. Pero mucho, y me han dicho: “Este reportaje está muy bien, pero quiero cinco más”.

12- Si pudiera elegir, ¿a quién entrevistaría mañana?

Me gustaría entrevistar, a calzón quitado, a un tal Felipe de Borbón. No digo a su majestad el rey, sino a Felipe.