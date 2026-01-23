Las plataformas marcan un nuevo récord al retirar en diciembre el 62% de los comentarios racistas

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó el pasado mes de diciembre 28.978 mensajes con contenido racista y xenófobo en redes sociales, un 25,8% menos que el mes anterior, y marcó un nuevo récord en la eliminación de comentarios al conseguir que las plataformas suprimieran un 62% de los mensajes notificados, según informa EFE.

Así se desprende del último informe del OBERAXE, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha monitorizado cinco redes sociales: TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube.

En ellas se detectaron 28.978 mensajes, cifra que eleva a 808.176 el total de mensajes detectados a lo largo del año 2025. El dato del mes de diciembre supone además un importante descenso con relación a los mensajes detectados en noviembre, con 10.076 comentarios menos respecto al mes anterior. Además, en diciembre se registró la mayor tasa de retirada de comentarios al conseguir que las plataformas suprimieran un 62% de los mensajes notificados -frente al 51% que se suprimieron en noviembre-.

TikTok, la más eficaz en la retirada de mensajes

Según este informe, TikTok fue la plataforma más eficaz en la retirada de mensajes y aumentó su tasa de retirada hasta el 86% de los contenidos reportados, frente al 79% que eliminó en noviembre. Le sigue X, con un porcentaje de eliminación del 67%, Facebook con un 42%, Instagram, el 38% y YouTube, con un 32%.

Las redes sociales retiraron el 24% de los contenidos notificados como usuario normal -no como institución verificable-, un dato que supone un aumento notable respecto a noviembre, cuando la retirada por esta vía se situó en el 9%.

En relación con el plazo de efectividad, el 14% del contenido racista fue retirado en las primeras 24 horas, el 4% en 48 horas y el 6% restante a lo largo de la primera semana tras la notificación.

Según las conclusiones de este informe, esto pone de relieve las diferencias en la efectividad de las distintas vías de verificación, y demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de moderación y mejorar la eficacia de los reportes realizados como usuarios normales, no institucionales.

Un 70% de contenidos vinculados con personas del norte de África

La hostilidad en el mes de diciembre se concentró una vez más en personas procedentes del norte de África.

Un 70% de los contenidos analizados se referían a estas personas, lo que supone un descenso de seis puntos porcentuales respecto al mes anterior. Mientras, los comentarios referidos a personas musulmanas apenas suponen una variación respecto al mes anterior, con un 18% y los afrodescendientes protagonizan un 9% de los mensajes vinculados con discurso de odio.

Según el tipo de contenido, los comentarios que deshumanizan a las personas extranjeras siguen siendo los más frecuentes, a pesar de que han experimentado un descenso significativo pasando de un 68% en noviembre a un 46% en diciembre, pero siguen siendo los más frecuentes y contribuyen a la normalización de las actitudes hostiles.

Se duplica el porcentaje de mensajes que presentan al grupo de las personas extranjeras como amenaza y fomentan la percepción de estas como un peligro ya que alcanzan un 28% frente al 13% del mes anterior.

Los mensajes que incitan a la expulsión suponen un 14%, los que incitan a la violencia un 6% y los que alaban a quienes fomentan discursos hostiles suponen un 5%, todos ellos suponen un repunte de 3 puntos respecto al mes anterior lo que implica un incremento de mensajes hostiles y que legitiman la violencia contra estas personas.

En el 92% de los mensajes el contenido es además agresivo explícito, lo que refleja altos niveles de hostilidad y contribuye a la polarización social.

El genocidio en Gaza, Bondi Beach y el desalojo de Badalona

Los episodios que más mensajes eliminados por odio hubo en redes sociales estaban vinculados principalmente con la inseguridad ciudadana, con un 57% del total.

Entre los episodios más frecuentes destacan el conflicto armado (20%) en relación con el genocidio en Palestina, que fue detonante de comentarios con contenido antisemita e islamófobo con mensajes que justifican la violencia. También destacan en relación con el terrorismo (16%) los mensajes de odio retirados tras los atentados en Bondi Beach, en Australia.

Respecto al ámbito económico, que concentra un 14% de los mensajes detectados, cabe destacar el odio generado tras el desalojo en Badalona de una antigua escuela de secundaria en la que residían 400 inmigrantes.