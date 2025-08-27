La Policía de Minneapolis confirma dos niños muertos y 14 heridos en un tiroteo en una escuela

El jefe de la policía de Minneapolis y el alcalde, Jacob Frey, han confirmado que hay dos niños muertos y catorce heridos en el tiroteo registrado este miércoles en una escuela católica de la ciudad. Ha informado EFE.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no "presenta una amenaza activa" confirmaron autoridades de la ciudad.

El presidente Donald Trump agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a "rezar" por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando de la operación y aún no ha revelado información sobre el tirador que fue neutralizado.

Según informaciones policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela ha centrado la atención de todas las autoridades del país porque había niños en la zona.

Las familias de los niños se encuentran reunidas en un área segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales de Minneapolis.

Dichas autoridades, encabezadas por el alcalde Jacob Fray, darán una conferencia de prensa en las próximas horas, según su oficina.