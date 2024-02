Un familiar de un residente en la Comunidad de Madrid ha sido expulsado este martes del Pleno del Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, llorando, entre gritos y con una camiseta con el número 7.291, la cifra de personas que murieron en estos centros sin ser derivados a hospitales durante los momentos más duros de la pandemia de covid-19.

Los servicios de seguridad del Pleno han expulsado a este hombre cuando se estaba debatiendo sobre las actas de inspección realizadas por la Policía Municipal en las residencias de mayores durante la pandemia. El presidente del Pleno, el conservador Borja Fanjul, ha pedido a los concejales de Más Madrid que "controle a los invitados" que lleva al Palacio de Cibeles porque le iba a dar "algo" al expulsado.

Lo sucedido este martes ha tenido lugar apenas una semana después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, bloqueara en redes a Marea de Residencias, una organización de familiares. "Tras dejar morir a nuestros seres queridos, privándolos de su derecho a asistencia sanitaria y a una muerte digna, la presidenta bloquea a los familiares de sus víctimas", denunciaron.

Este martes, además, la líder regional ha dedicado seis minutos de una entrevista en la Cadena Cope a responder a una pregunta sobre si ella habría pasado página si hubiera tenido a un familiar en una residencia. Con ataques al periodista Carmelo Encinas, que se la ha formulado, Ayuso ha colado durante su intervención al menos seis falsedades: sobre que los familiares no pidieron hacer públicas las actas de la Policía, sobre que "está deseando hablar" con los familiares aunque no los ha llamado en cuatro años, sobre que las cifras de muertos en residencias era "muchísimo mayor" en otras regiones, sobre que el Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre, era un "borrador falso", que los mayores se morían en "todos lados" y que no se "salvaban por ir a los hospitales" y que el nivel adquisitivo no influyó para nada en quién vivía y en quién no.