El precio medio de la luz sube este martes a 136,86 euros/MWh, su nivel más alto en un año

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, subirá este martes un 15% respecto a los niveles con los que ha comenzado la semana, en la que será su tercera sesión consecutiva al alza.

De acuerdo con el histórico elaborado por EFE a partir de los datos del operador del mercado ibérico OMIE, los 136,86 euros a los que se pagará el megavatio hora (MWh) este martes suponen, además, el precio medio más alto en un año, en concreto, desde los 138,17 euros/MWh que el 'pool' registró el lunes 17 de febrero de 2025. El precio medio más alto de 2026 eran, hasta ahora, los 129,86 euros/MWh del pasado lunes 19 de enero.

Esta evolución alcista se produce en mitad de un escenario convulso a nivel geopolítico, a raíz de la guerra en Irán y la consiguiente escalada de tensión en Oriente Próximo. Para el investigador principal del Real Instituto Elcano Gonzalo Escribano, la situación que ha originado la guerra en Irán "no pinta bien" para los mercados energéticos en Europa, y prevé que las subidas de precio "ya van a ser muy difíciles de contener" visto cómo evolucionan las tensiones.

Los analistas insisten en que el impacto en las facturas de los consumidores dependerá de cuánto más dure el conflicto y del tipo de contrato. De este modo, un hogar con tarifa PVPC se vería afectado si aumenta la generación eléctrica con gas, mientras que uno con precio fijo, de primeras, no se vería perjudicado. Ahora bien, cerca de un 30% de hogares en España revisa su contrato de luz entre enero y marzo, conforme a la plataforma Zonox, que destaca en una nota cómo el mayor pico de vencimientos del año va a coincidir con el momento de mayor tensión en los precios energéticos.