Podemos presenta a sus candidatos para Madrid y deja la confluencia en manos de Errejón

Podemos mueve ficha a ocho meses de los comicios municipales y autonómicos previstos para mayo de 2023. Tras dos legislaturas sin un candidato propio en Cibeles, la sede del Ayuntamiento, la formación morada ha anunciado este lunes al que será su apuesta, Roberto Sotomayor, y a su candidata a las autonómicas, Alejandra Jacinto. Sotomayor es una de las figuras destacadas del atletismo español y se incorporó a la dirección de Podemos el pasado año, mientras que Jacinto es abogada de formación muy vinculada a la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH) y actual coportavoz de Podemos en la Asamblea.

"Vamos a formar un gran equipo para devolverle Madrid a su gente. Lo conseguiremos. ¡A Ganar!", ha escrito Sotomayor en su cuenta de Twitter, en la que también le ha dedicado unas palabras de agradecimiento su número dos, Carolina Alonso. Por su parte, Jacinto ha escogido precisamente esta red social para anunciar su intención de postularse al cargo. "Es urgente cambiar este modelo de negocio que produce desigualdad en la región. Quiero hacerlo en alianza y cooperación con la ciudadanía, colectivos, movimientos sociales que claman por el cambio", ha afirmado.

Estar a tu lado en este proyecto es algo increíble. @Carolalon1 vamos a por todas querida compañera.

Madrid tiene que cambiar



Lo haremos posible.



✊🏼💜 pic.twitter.com/eEwevvTRrr — Roberto Sotomayor 🔻 (@SuperRoStar) 12 de septiembre de 2022

Ambos deberán ser ratificados por primarias en los próximos meses y, según trasladan fuentes del partido a infoLibre, con su elección hay margen para una lista unitaria de izquierdas, ya que ambos perfiles son “pro-confluencia”. Es más, los morados creen que se llegará a un acuerdo con Izquierda Unida (que también elegirá a sus propios candidatos) pero no son tan optimistas con Más Madrid y sitúan la pelota en el tejado de Íñigo Errejón. La que ya ha anunciado que se mantendrá al margen es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y, por lo tanto, Sumar, la herramienta que ha escogido para articular su “proceso de escucha”, no participará en esos comicios. Desde su equipo defienden que cada proceso autonómico tiene sus particularidades y que Díaz no puede interferir en ellos, aunque "también va a alentar y animar a que haya confluencias, sin forzar nada", en sus palabras.

En Podemos son conscientes de las dificultades de la izquierda para derrotar a la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque aseguran que una lista con Mónica García, portavoz de Más Madrid, y Alejandra Jacinto, tendría “muchas posibilidades”. Sí ven posibilidades en el Ayuntamiento de Madrid, con un José Luis Martínez Almeida en horas bajas es clave para el espacio progresista y lamentan la falta de interés de Rita Maestre, la candidata de Errejón en la capital, por una candidatura de unidad.

A diferencia de lo que sucedió en 2015 y 2019, donde Podemos no se presentó con su marca en la capital para no perjudicar las opciones de Manuela Carmena, los morados sí que concurrirán a las elecciones de 2023. “Independientemente de lo que decida Más Madrid, nosotros nos vamos a presentar. Y vamos a seguir la misma pauta en el resto de territorios, donde se tendrán que celebrar primarias”, afirman.

Más Madrid cree que Podemos no entrará en el Ayuntamiento de la capital

Desde Más Madrid ven “difícil” que se llegue a un acuerdo con Podemos, tanto a nivel municipal como autonómico. Es más, fuentes del partido auguran, en conversación con infoLibre, que los morados no entrarán en el Ayuntamiento de la capital, donde actualmente no tienen representación. “En ninguna encuesta les dan dentro”, afirman, en referencia a la barrera del 5% que deben superar todos los partidos para obtener un asiento en el Ayuntamiento.

Asimismo, en el equipo de Rita Maestre presumen del buen resultado que pronostican las encuestas de cara a 2023. “Nosotros en la media de encuestas estamos por encima del 25%. Luego ya veremos en las urnas, pero la tendencia es buena y esas encuestas ya descuentan la candidatura de Podemos”, sostienen. Desde Más Madrid no creen que Podemos esté dispuesto a “diluirse” en sus siglas y aseguran que su marca es la que funciona.

Quienes también han manifestado su intención de presentarse a esos comicios municipales son Luis Cueto y José Manuel Calvo, exconcejales del gobierno de Carmena, que fueron en la misma lista que Maestre en 2019. La guerra en el seno del grupo municipal lleva ya un tiempo abierta. En mayo de 2020 cuatro de los concejales del grupo anunciaron que no se sumarían a la constitución de Más Madrid como partido y anunciaron que seguirían en el Ayuntamiento bajo otra nueva marca: Recupera Madrid.

IU se centra en el "programa" y elegirá a sus candidatos más adelante

La portavoz de federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha enmarcado estos anuncios dentro del “proceso interno" de Podemos y ha explicado que desde su formación están trabajando actualmente en torno a la cuestión del programa. "Somos la organización del ‘programa, programa, programa’ y para nosotras es un eje fundamental, sobre todo a nivel municipalista, donde tenemos un espacio político con más presencia y nos importa muchísimo", ha lanzado este lunes.

Con todo, Rego ha explicado que "hay coordinación y hay conversaciones habitualmente” con la formación morada y si bien ha defendido esta alianza en algunos territorios, la ha descartado en otros, sin especificar cuales. "Somos dos organizaciones políticas diferentes, con procesos distintos, y que ponemos los acentos también en procesos diferentes, pero que al final nos entendemos en la construcción política de todo esto”, ha incidido. En la dirección de Belarra creen que podrán reeditar todas las alianzas que ya se fraguaron en 2019 y confían también en el pacto en el Ayuntamiento de la capital, mientras que IU, que presume de tener una implantación a nivel local "mucho más sólida" que la de Podemos, cree que se deberá analizar "caso por caso".