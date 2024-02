Las comunidades siguen sin acercarse al objetivo de la OMS para atención primaria: Valencia y Madrid, las peores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante: los fondos destinados a la atención primaria deben ser, al menos, el 25% de todo el presupuesto sanitario de la administración en cuestión. Lo lleva diciendo años. Pero las comunidades autónomas hacen oídos sordos. También desde hace años. En 2024, lo harán otra vez. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que este martes publica un informe con datos abrumadores: la región que más presupuesto destinará al principal área sanitaria este año es Andalucía, con un 18,45%. La Comunitat Valenciana, con un 9,23%, y Madrid, con un 10,03%, están a la cola.

No son datos que sorprendan. Pero no por eso son menos negativos. Ya en 2023 ninguna autonomía cumplió con la directriz de la OMS. La que más se acercó entonces fue La Rioja, pero con un porcentaje también muy alejado de ese 25%: destinó, en sus presupuestos sanitarios, un 18,33% a la primaria. Ya entonces Madrid destacaba en el peor sentido de la palabra. Y eso que las cifras eran mejores que las que se preparan para este 2024: el porcentaje entonces fue del 10,73%. Ese año, la Comunitat Valenciana no facilitó el dato, al igual que hizo Castilla-La Mancha, Aragón y País Vasco. Este año sólo la primera ha hecho lo propio.

La media del país, en cualquier caso, ha mejorado si la comparamos con la situación de 2021. Si entonces se dedicaba un 14% a la primaria, ahora ese porcentaje ha ascendido hasta el 15%, una cifra que no obstante se mantiene intacta desde 2023.

En cualquier caso, para la organización en defensa de la sanidad pública estos datos sólo pueden significar una cosa: las autonomías "han desistido de alcanzar" ese objetivo marcado por la OMS. "Desgraciadamente se constata el poco interés de las administraciones autonómicas por reforzar la atención primaria de sus respectivos territorios, a que esta insuficiencia financiera se traslada de manera casi inevitable a un empeoramiento de la misma", critica el informe.

Pero bajemos las cifras al día a día. A números más asumibles. ¿Cuánto destina cada autonomía a la atención primaria por habitante? La que se lleva la palma en este caso es Madrid, con 150,9 euros per cápita para 2024. Le sigue la Comunitat Valenciana, con 154, y —ya muy de lejos— Murcia, con 247,3 euros por habitante para su atenciónm primaria. Al otro lado de la tabla, Extremadura con 402, Cantabria con 346,6 y Canarias con 329,6. La media, en este caso, se sitúa en 287,4 euros.

"Estamos en un momento bastante crítico", lamenta la FADSP, que exige "una respuesta rápida". Se debe, a su juicio, "garantizar la atención sanitaria en un máximo de 48 horas y presencial siempre que sea solicitada por la población" y "aumentar significativamente los recursos de todas las categorías profesionales".

Según el último Barómetro Sanitario publicado por el CIS el pasado mes de diciembre, el 58,1% de los usuarios de atención primaria tiene que esperar una semana o más para lograr una cita, cuatro puntos más que en verano. Además, para el 27,2% la espera se prolonga durante 11 días. Según los datos del CIS, tres cuartas partes de los ciudadanos, el 75,8%, fue a un centro de salud público en 2023 y un 18% recibió asistencia sanitaria. Pero sólo el 20,7% de los que pidieron cita la tuvo el mismo día: el tiempo medio de espera para la consulta ha vuelto así a superar los 9 días (9,48), cuando en verano era de 8,57.

Este viernes precisamente tendrá lugar el pleno monográfico sobre Atención Primaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocado por el Ministerio de Sanidad a petición de las gobiernos conservadores. Y Madrid, una de las que peores datos presenta siempre, ya ha adelantado que pedirá por carta abordar la necesidad de refuerzo de médicos en este primer nivel asistencia e incrementar la financiación. "Vamos a mandar una carta 72 horas antes, que es lo que marca la ley, para que se incluya esa falta de profesionales y reclamar que haya una mejora de la financiación autonómica", ha resaltado la consejera madrileña, Fátima Matute.