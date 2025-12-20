Transparencia total
Transparencia total
Buscar

CATALUÑA

Protección Civil manda un Es Alert por lluvia en Badalona, Vallès Oriental y Maresme

  • Indica que el frente de lluvia se ha enquistado en Badalona y Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornés y Martorelles
  • Cataluña tiene activado desde este viernes el plan Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias durante el fin de semana
Mensaje de alerta de Protección Civil por las lluvias en Valencia.
Mensaje de alerta de Protección Civil por las lluvias en Valencia. EFE

Protección Civil ha enviado un mensaje Es Alert a móviles de la ciudad de Badalona (Barcelona) y distintos municipios de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès por lluvia torrencial, informa EFE.

El fin de semana trae lluvias generalizadas y nieve en las montañas del norte

El fin de semana trae lluvias generalizadas y nieve en las montañas del norte

Ver más

Este organismo ha indicado que el frente de lluvia que afecta a Cataluña desde la noche de este viernes se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en los de Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornés y Martorelles, donde se ha enviado el Es Alert.

También se ha mandado el mensaje a los móviles que se encuentran en los municipios de Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet.

Cataluña tiene activado desde este viernes el plan Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias durante el fin de semana.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats