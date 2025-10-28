El PSOE aporta nueva documentación al Supremo para justificar los descuadres de efectivo

El PSOE ha aportado nueva documentación al Tribunal Supremo en la que justifica que los supuestos descuadres de pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos detectados por la Guardia Civil pueden referirse a los gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización que él dirigió entre 2017 y 2021,según informa EFE.

Y para corroborarlo, ha entregado nuevos documentos, a los que ha tenido acceso EFE este martes, que desglosan las cantidades de dinero que se sacaron del banco, entre 2017 y 2024, y se destinaron a la caja del partido para pagos en efectivo tanto de sus cargos como de la propia Secretaría de Organización.

Dicha caja, incide el partido, "únicamente se nutre de reintegros bancarios, de una cuenta bancaria en funcionamiento".

El partido presenta esta documentación después del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y a su entonces asesor Koldo García de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna", un hallazgo que motivó la citación este miércoles como testigos del exgerente Mariano Moreno Pavón y de una trabajadora de la Secretaría de Organización.

Explica el partido que dichas "presuntas liquidaciones" pueden referirse a gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización y estaban anotados de esa forma y no de manera individualizada respecto a Ábalos u otros investigados, y por ello no fueron incluidos en los documentos remitidos al Supremo.

Y apunta a que "es posible" que Koldo García "haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gasto en metálico para el equipo de organización". Pero, subraya, "no se trataría de pagos" ni a él mismo ni a Ábalos o Santos Cerdán.

De acuerdo a la documentación remitida, el PSOE destinó a la caja del partido 940.388 euros entre 2017 y 2024. De esa cantidad, 127.739,18 fueron destinados a la Secretaría de Organización; 19.637,97 euros a Ábalos, pero en su caso solo hasta 2019; al igual que ocurre con Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.

Santos Cerdán, que sustituyó a Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, recibió 30.797,38 euros, aunque en su caso en 2021 y 2022 no recibió de forma individual dinero procedente de la caja, según el documento.

En su escrito, el partido explica que, "con cargo a la caja, como cuenta contable contabilizada para la disposición de las necesidades en metálico (...) resarce los gastos en que hayan incurrido sus responsables, empleados, afiliados o simpatizantes, o simplemente voluntarios, en beneficio del partido o con ocasión de eventos, actos orgánicos o iniciativas del partido".

Y, "para evitar en lo posible malentendidos y sesgos", aclara que todos los pagos efectuados por el partido "debidamente incorporados a la contabilidad del partido", sometida a auditorías, y subraya que la caja para liquidaciones en metálico "únicamente se nutre de reintegros bancarios, de una cuenta bancaria en funcionamiento".

El partido aporta también "todos los ingresos efectuados en caja entre 2017 y 2024" con origen en una cuenta del BBVA que sirvieron para "reembolsar la totalidad de las liquidaciones de gastos en metálico" incurridos en nombre o por cuenta del partido correspondientes a su Comisión Ejecutiva Federal.

El PSOE se reafirma en sus anteriores escritos, donde "se aportó toda la información solicitada, que fue extraída de los apuntes de la contabilidad oficial del partido (la única que existe), debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas.