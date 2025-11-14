El PSOE confía en el diálogo con Junts mientras los nacionalistas le reclaman que convoque elecciones

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado este viernes optimista para aprobar mediante el diálogo con Junts más iniciativas después de que la abstención de los nacionalistas permitiera este miércoles al Gobierno salvar una importante votación sobre la fecha de cierre de las nucleares.

La decisión de los catalanes no fue una sorpresa para el grupo socialista, ha asegurado López en una entrevista en RNE recogida por EFE, en la que ha señalado que sus "cálculos decían que podía pasar lo que pasó".

En su opinión, se debe tener cuidado con los "órdagos" en política porque luego hay que posicionarse sobre asuntos que "están encima de la mesa, no en el vacío", como el decreto para desarrollar la ley ELA que llega la semana que viene al Congreso u otras propuestas que mejoran la vida de los ciudadanos, incluidos los catalanes.

Entonces "¿van a votar en contra o se abrirán al diálogo?", ha preguntado el dirigente socialista, quien ha vuelto a ofrecer la "mano tendida" a Junts y ha asegurado que van a seguir hablando con ellos.

"En ese diálogo y esa negociación vamos sacando las cosas adelante y vamos a seguir haciéndolo así", ha insistido López, convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez agotará la legislatura.

Preguntado si al entendimiento con Junts contribuirá el aval del abogado general de la UE a la ley de amnistía, ha destacado que el informe respalda la tesis del Gobierno sobre que la polémica norma ha ayudado a la reconciliación en Cataluña.

Y sobre si allana el camino para aplicar la amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont, ha contestado que no sabe para añadir acto seguido que "quita una piedra del camino para ese recorrido y ese cumplimiento".

Junts pide elecciones

Pese a lo sucedido el jueves, el diputado de Junts Josep Pagès ha reclamado al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones porque la mayoría parlamentaria y de gobierno "ya no existen" y el Ejecutivo ha perdido la capacidad de gobernar.

Así se lo ha dicho el diputado de Junts al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso a la que el ministro ha acudido a presentar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

El diputado de Junts ha recordado que su formación decidió hace unas semanas dar por finalizado el acuerdo del gobierno con el PSOE. "El acuerdo que teníamos con el PSOE ya no existe, lo han roto ustedes con sus incumplimientos".

Pagès ha subrayado, en consecuencia, que esta mayoría parlamentaria y de gobierno "ya no existen" y "a pesar de que el Gobierno sigue adelante, ha perdido la capacidad de impulso político, por ejemplo, mediante la aprobación de leyes".

"Ustedes pueden ocupar el Gobierno, lo que no pueden hacer es gobernar", le ha espetado, para después instar al Gobierno a acudir "a la fuente de la legitimidad democrática, devolver la palabra al Parlamento o, en última instancia, al pueblo".

En este sentido, ha recordado que el artículo 115 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones como mecanismo ordinario de restauración, de legitimidad en el sistema parlamentario.

El diputado ha reprochado a Bolaños que "ante este hecho traumático" que supone la ruptura con Junts, esté de lleno en la fase de negación, la primera etapa del duelo, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y una negación de la realidad".

En cuanto a la reforma del Ministerio Fiscal, ha reprochado que se impulse justo en medio del juicio al fiscal general del Estado. "Nos parece que es difícil justificar cómo se puede pretender una reforma histórica con un fiscal encausado y con la Fiscalía cuestionada", ha dicho.

Y ha denunciado que lo que el Gobierno pretende no es la mayor transformación, "sino la mayor adquisición, es la mayor apropiación de la justicia en décadas".