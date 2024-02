El PSOE defiende ante la Comisión de Venecia que la ley de amnistía es "sólida, impecable y constitucional"

La delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a la que el Senado ha encargado un informe sobre la ley de amnistía pactada por el PSOE y los independentistas catalanes, ha escuchado durante dos horas en el Congreso las distintas interpretaciones que los grupos parlamentarios hacen de esta norma, con el PP y Vox en contra, y el PSOE y sus aliados a favor.

Según ha indicado a los medios el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Francisco Aranda, los socialistas han defendido la ley de amnistía alegando que beneficiará a los implicados en el proceso independentista en Cataluña y su "conveniencia" y que permitirá "dar una vía política a problemas políticos". También han tratado de explicar que la proposición de ley es una norma "sólida, impecable, constitucional y que viene a resolver un problema político y encauzarlo por las vías políticas".

También han defendido que la ley está respaldada por una "mayoría parlamentaria" y han negado que el Estado de derecho esté en riesgo. "Quiero decir tajantemente que no es verdad, está más fuerte que nunca", ha enfatizado.

Aranda considera que la Comisión se ha llevado "una buena sensación" de las explicaciones trasladadas por los socialistas, según ha indicado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso al finalizar la reunión. El diputado del PSC ha señalado que los miembros de la Comisión de Venecia no les han preguntado por la inclusión de delitos de terrorismo en la ley. Por el contrario, según ha indicado, les han trasladado preguntas de carácter "técnico", como el motivo de que estén tramitando la iniciativa como proposición de ley y no como proyecto de ley.

En este sentido los socialistas han argumentado que han optado por la proposición de ley para dejar claro que se trata de una prerrogativa de las Cortes Generales, al contrario de los indultos que son una decisión del Gobierno. Aranda ha insistido en que se trata de una proposición de ley totalmente ajustada a Derecho y no hay ninguna merma de derechos ni de garantías.

Junts defiende una amnistía integral

Por su parte, el portavoz de Justicia de Junts en el Congreso, Josep Maria Cervera, ha defendido la necesidad de una amnistía integral y que "no excluya a nadie", a la vez que ha rechazado las acusaciones de terrorismo durante el procés. En declaraciones a los periodistas ha explicado que su intervención ha girado en torno al "contexto de porqué se produce la amnistía", admitiendo que ha realizado una "exposición muy política", mientras que los miembros de la Comisión de Venecia venían buscando "una respuesta más técnica".

"Lo que les hemos pedido es que nos den el tiempo suficiente para que llegue toda la documentación más técnica y más jurídica que avale que esta amnistía es constitucional, que está amnistía tiene garantía dentro del marco europeo y que lo que nosotros queremos es que acabe siendo una amnistía integral", ha proclamado Cervera.

Al ser preguntado por si los miembros de la Comisión se han interesado por las posibles modificaciones, Cervera ha trasladado a esta delegación que la ley todavía está en trámite y que es "muy difícil" que puedan tomar posicionamiento sobre un texto que todavía puede ser enmendado.

Y ante la opción que abrió la puerta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el diputado de Junts ha apostillado que su formación no está en ese "momento". "Querríamos que se solucionara todo lo que nosotros queremos, que esta ley que no excluyera a nadie y que fuera de aplicación inmediata, querríamos que se resolviera con la misma ley de amnistía y no nos hubiéramos de poner a abrir nuevos frentes", ha apostillado.

ERC defiende la separación de poderes

La diputada de ERC en el Congreso Pilar Vallugera cree que la delegación de la Comisión de Venecia "estaba preocupada sobre todo por temas de separación de poderes y por temas de procedimiento" en cuanto a la ley de amnistía. En este contexto, considera que "hay quedado muy claro" que la tramitación de la ley de amnistía no está afectando a la separación de poderes y que lo está "respetando". "En todo caso, aquí la gran duda es si el Poder Judicial sabe exactamente el papel que ocupa", ha apostillado.

Asimismo, ha reprochado a algunos grupos que hicieran sus "mítines" en sus intervenciones durante la Comisión de Justicia, aunque ha insistido en que cree que el interés de esta delegación europea "era sobre todo procedimental y técnico".

El PP y Vox hablan de "transacción corrupta" entre el PSOE y sus socios

El PP y Vox han coincidido al calificar la reunión con la delegación de la Comisión de Venecia, en que la ley de amnistía supone "corrupción política" entre el PSOE y sus socios para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y han remarcado la agresión que implica para el Estado de Derecho, tanto en España como en Europa.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aprovechado el encuentro entre la Comisión de Justicia y la delegación de la Comisión de Venecia para advertir de la incompatibilidad de la ley de amnistía y de la "transacción corrupta" que supone entre el PSOE y sus socios.

Según ha explicado ante los medios de comunicación ha sido una sesión "enormemente útil" en la que, además, desde el PP han hecho entrega de una serie de documentos "muy importantes" para el dictamen de la comisión. Entre ellos el pacto de investidura entre PSOE y Junts, el informe de los letrados en la Comisión de Justicia, el comunicado conjunto que publicaron todas las asociaciones judiciales y la respuesta de los principales actores jurídicos de nuestro país en contra de la ley de amnistía.

De su lado, el portavoz de Vox en la Comisión de Justicia del Congreso, Javier Ortega Smith, ha informado este jueves de que ha pedido a la delegación de la Comisión de Venecia que se pronuncie en contra de la ley de amnistía por ser "contraria" a la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, división de poderes y de respeto a la independencia judicial.

"Ellos, como expertos que son de lo que representan esos valores de la democracia, del Estado de Derecho, de la división de poderes y de la justicia en Europa, tienen que calificarla como una norma contraria a esos principios constitucionales, democráticos y del Estado de Derecho", ha explicado Ortega Smith.

Reunión de dos horas en el Congreso

Los expertos de la comisión llegaron a la Cámara baja sobre las once y cuarto de la mañana de este jueves y fueron recibidos por la presidenta, la socialista Francina Armengol, y realizaron una breve visita al hemiciclo.

Después se encaminaron a otro de los edificios del Congreso para reunirse con la Comisión de Justicia, donde cada uno de los grupos parlamentarios expuso sus argumentos en defensa y en contra de la iniciativa. Los miembros de la delegación tuvieron un turno para hacer preguntas, pero no hicieron muchas, según los asistentes, y dos horas después del inicio dieron por acabada la reunión.

Los integrantes de la delegación, que antes se habían reunido con el ministro Félix Bolaños, son Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.