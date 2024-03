El PSOE, ERC y Junts llegan a un acuerdo sobre la ley de amnistía y encarrilan la legislatura

El PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo sobre la ley de amnistía que "cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales".

El acuerdo se anunció en la tarde del miércoles con un comunicado conjunto del PSOE, ERC y Junts, a pocas horas de que se produzca la votación en la Comisión de Justicia, que tiene que volver a pronunciarse en su reunión del jueves a a partir de las 11.00 horas después de que el texto anterior fuera rechazado por el Pleno del Congreso por el voto negativo de Junts, que buscaba ganar tiempo para negociar una nueva redacción.

Los tres partidos no concretan en qué se toca el texto actual: "Se dará a conocer mañana, antes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados convocada a tal efecto". El principal motivo de discrepancias era que Junts quería que se pudieran amnistiar todos los delitos de terrorismo para cubrirse ante la posibilidad de que acabe siendo condenado por este motivo el expresident Carles Puigdemont dentro del caso Tsunami. El PSOE ha dicho que eso era una línea roja y que no quería modificar ese apartado. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sí confirmó antes del comunicado que habría cambios en ese redactado, pero ningún partido especifica cómo se materializa el pacto.

Lo que sí refleja el comunicado es que los cambios se harán mediante una enmienda transaccional (firmada por esos partidos). Y se señala: "Después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos del PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo, mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas para reforzar la ley de amnistía".

No podrían amnistiarse los delitos de terrorismo que vulneren la directiva europea

Según fuentes de la negociación, el texto deja fuera los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra la independencia del Estado y la corrupción que suponga enriquecimiento personal. En materia de terrorismo, la amnistía no incluirá los actos que vulneran tanto la directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 como el convenio europeo para la protección de los derechos humanos.

En el caso de los delitos tipificados como traición y contra la paz o independencia del Estado, se rechaza que se pueda amnistiar cualquier delito que haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países (que se haya producido una amenaza o un uso de la fuerza con efectivos contra la independencia o la integridad de España).

Además, se extiende el ámbito temporal del proceso independentista a noviembre de 2011 al entenderse que algunos elementos previos de dicho proceso pudieron comenzar con anterioridad a la fecha del texto (1 de enero de 2012).

El acuerdo encarrila la legislatura

El acuerdo tiene una clara repercusión en el panorama político porque vuelve a unir al bloque de la investidura y hace que Pedro Sánchez pueda encarrilar la legislatura. Sin ley de amnistía, parecía muy difícil que Junts siguiera apoyando al Ejecutivo de coalición y hacía peligrar la mayoría en la Cámara Baja, como se comprobó en la fallida votación en Pleno de la propia ley de amnistía.

Durante estas semanas se han producido contactos muy intensos entre los partidos con la idea de llegar a un acuerdo a pesar el choque que supuso aquel no de Junts. Los equipos negociadores se agarraron a la discreción, como pasó con la investidura, y han estado intercambiando papeles de manera muy intensa. Y, como señalan fuentes conocedoras, la voluntad era la de llegar a un acuerdo. Todas las partes aislaron las conversaciones del ruido mediático y judicial, especialmente a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de procesar a Puigdemont por terrorismo.

El Gobierno, durante toda la negociación con los independentistas, ha insistido en que hay que hilar muy fino y que el texto esté muy bien rematado jurídicamente para que no sea tumbado luego por el Tribunal Constitucional y por las instituciones europeas. Fuentes de la negociación reconocen que se ha tenido mucho en cuenta el borrador del informe de la Comisión de Venecia, que avalaba el espíritu de la ley pero hacía una serie de recomendaciones. El principal cerebro del diseño de la ley ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El PSOE y Sumar esperan, además, que este acuerdo allane el camino de la legislatura, que tiene como principal prueba de fuego ahora la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene que resolver el revés del rechazo del Senado a los objetivos de estabilidad, pero confía en llevar pronto la ley de las cuentas al Consejo de Ministros y lograr un pacto con todos los partidos que apoyaron la investidura.

Además, este acuerdo le da oxígeno político a Pedro Sánchez en un momento muy complicado por la aparición del caso Koldo, que supone un desgaste en la imagen del Ejecutivo y un desgarro interno por la salida del partido del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Desde Brasil, durante una rueda de prensa con motivo de su viaje a este país, el propio Sánchez defendió la actitud "ejemplar" y "contundente" respecto a la corrupción y puso en valor lo que supone esta ley para la convivencia y la reconciliación en Cataluña.

El PP: "Combatiremos este acuerdo"

Los conservadores reaccionaron de manera muy dura al acuerdo, obviando que ellos mismos han reconocido que estudiaron en su momento aprobar la amnistía durante 24 horas y que se abrían a un posible indulto condicionado a Carles Puigdemont. Fuentes de Génova 13 criticaron este miércoles: "Este país ha normalizado que el PSOE mande escritos con su logo junto al de los partidos que quieren desmembrar nuestro país".

"El acuerdo de los socialistas con Junts y ERC es la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar. España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez. No aceptamos esta humillación", trasladaron desde la dirección del partido. Y añadieron: "En el PSOE hay dos tipos de corrupción: la que se genera por dinero y la que se produce por poder. En los últimos días el socialismo está manchado en ambas direcciones. Por corrupción económica algunos se hicieron ricos. Por corrupción política algunos siguen siendo poderosos". Para apostillar finalmente: "Combatiremos este acuerdo en las instituciones y en los juzgados".