El PSOE y el PP celebran el discurso de Felipe VI mientras que independentistas, Podemos y Sumar lo critican

Pese al intento de consenso habitual del discurso de Felipe VI, una vez, el mensaje de Nochebuena ha encontrado las habituales alabanzas y críticas a lo largo de todo el arco político. El apoyo de los dos grandes partidos y las críticas a la izquierda del PSOE, y de los nacionalistas catalanes.La presidenta socialista ha sido la encargada de comentar, un año más, las palabras del monarca para celebrar el llamamiento que Felipe VI hizo a la convivencia y al diálogo, tras advertir de que los extremismos, radicalismos y populismos se nutren de la crisis de desconfianza que atraviesan las sociedades democráticas.

Narbona ha destacado el llamamiento a los partidos políticos para defender la confianza en las instituciones como algo necesario "para preservar el bien común", como dijo el monarca. También ha valorado la reivindicación que Felipe VI hizo de la transición democrática, cuando fue determinante la "la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar hacia la democracia de una forma unida".

El mundo convulso en el que nos toca vivir, con una grave crisis en el multilateralismo, hace que el Rey Felipe VI nos emplace a ciudadanos y partidos políticos para que defendamos la integridad de nuestras instituciones democráticas y preservemos el bien común.



En ese combate,… pic.twitter.com/4odZJrLSuX — PSOE (@PSOE) December 25, 2025

El PSOE ha aplaudido, en palabras de Narbona, las referencias del Monarca al problema de la vivienda en España y a la gestión de la migración y se suma a la advertencia del Rey contra el “ruido político”: “Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad que nos llega desde la ciudadanía”.

El PP también ha aplaudido el discurso de un Felipe VI que salió de pie, imitando la alocución de Carlos III en Gran Bretaña, cuando se refirió a los "problemas reales" de los ciudadanos como la vivienda, el coste de la vida, la concialiación o la revolución tecnológica. Una efeméride, que parece única, al poner de acuerdo a socialistas y populares.

Los de Feijóo también celebraron que el rey pusiera el acento en "la convivencia democrática como el gran patrimonio común" y ahí, Miguel Tellado, secretario general de los populares, ha asegurado que "asumimos este mensaje como propio, asumimos esa misión como nuestra, nos sentimos plenamente identificados"

Suscribo las palabras del Rey.



Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad.



Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 24, 2025

Considera el PP que los avances de estas últimas décadas se apoyan en los pilares mencionados por el monarca, los valores constitucionales y de la UE, y que la "gran misión de nuestro tiempo es preservarlos".

El presidente popular también suscribe “las palabras del Rey” y ha pedido “cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy”. Alberto Núñez Feijóo ha querido reivindicar con su mensaje “la Constitución y a Europa como garantes de libertad”. En la misma línea, la popular Cuca Gamarra ha defendido el “gran discurso del Rey” al que agradece que recuerde “que España ha progresado” cuando ha encontrado “objetivos que compartir”.

Críticas

Los partidos a la izquierda de los socialistas como Podemos y Sumar, han afeado al Rey que no se haya referido directamente a “la crisis de la vivienda” lo que el partido de Yolanda Díaz ha calificado como “decepcionante".

Antonio Maíllo, coordinador general de IU, ve "evidente" que el jefe del Estado ha puesto de manifiesto en el mensaje navideño una "profunda abstracción" y no ha concretado los asuntos: "Destaca más por lo que no ha dicho que por lo que dice, y podemos resumirlo en el famoso refrán español de 'Consejos vendo que para mí no tengo'" y destaca el "preocupante distanciamiento" del monarca con la realidad del país.

En el bloque de Podemos, las encargadas de comentar las palabras de Felipe VI han sido Ione Belarra e Irene Montero. La primera, secretaria general de Podemos, ha afeado al rey que se suba "a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico", mientras que la eurodiputada del partido morado dice del jefe de Estado que "juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la “transición modélica” o el discurso “Campofrío” de la polarización. La monarquía es parte del problema".

Lo más grave del año 2025 ha sido el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional.



👑🤐 Ni una palabra del Rey sobre ello, ni sobre la especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme. pic.twitter.com/YNqkGSHbZI — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) December 24, 2025

Sumar, por su parte, ha visto un "discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado", según ha comentado la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Mientras, Enrique Santiago, miembro de la coalición y secretario general del PCE, ha criticado al rey por no mencionar "lo más grave del año 2025: el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional", así como, "la especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme", que tampoco mencionó.

Los partidos nacionalistas también han tenido críticas para Felipe VI. Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha recordado al rey que "uno de los pilares de cualquier sistema democrático es que se conozca la verdad", por lo que ha exigido que se derogue la ley de secretos oficiales "que aprobó Franco en 1968" e "impide conocer los hechos del final de la dictadura y la Transición".

Jordi Turull, secretario general de JxCat ha reconocido que no escuchó el discurso televisado del rey, aunque sí que le han explicado su contenido, y le ha parecido "surrealista que apelase a acabar con los extremismos y con la crispación, cuando justamente él ha sido el más extremista y el que fue más radical contra la convivencia democrática, cuando el pueblo de Cataluña quiso expresar en las urnas su voluntad popular".

Con la misma fecha en la cabeza, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha eludido valorar el discurso de este miércoles, señalando que el Rey hizo “apología de la violencia” y animó a “apalizar a los demócratas” el 1 de octubre de 2017.