El PSOE trata de contener un nuevo frente con el expediente a Leire Díez y calmar el malestar interno

La dirección del PSOE mueve ficha con el expediente informativo en relación al caso de Leire Díez y trata de parar un nuevo frente que ha dado munición a la oposición, pero que también están provocando un profundo malestar interno dentro del partido en unos días donde el Gobierno no logra encarrilar el foco del debate público y en los que se suma la polémica por el aforamiento del líder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Las filtraciones de las conversaciones de Leire Díez, ahora militante de base pero con cargos anteriormente en empresas públicas como Enusa (2018-2021) y Correos (2022-2024), con abogados y empresarios implicados en casos de corrupción para pedir información sobre responsables de la UCO y de la Fiscalía han provocado también un fuerte impacto dentro del propio partido, donde de manera privada muchos cargos esperan medidas contundentes para no erosionar la imagen del PSOE.

Desde la sede de Ferraz se defiende que no hay ninguna operación contra la UCO y que no se han dado instrucciones a Díez en ese sentido, pero no se materializó ninguna acción hasta el mediodía del miércoles. La decisión por el momento es abrir un expediente informativo, aunque no se ha tomado ninguna medida cautelar contra Díez, quien argumenta que esas conversaciones las mantuvo en su condición de periodista para preparar un libro.

Incomodidad en el PSOE

En la dirección socialista remarcan que Díez no está en nómina de la formación (tampoco en el PSOE de Cantabria) y se pone el foco en que no se puede permitir que se hable de “fontanera de Ferraz” como señalan varios medios de comunicación. El partido, explican la dirección, está realizando “un análisis técnico para cuantificar económicamente el daño reputacional causado por este tipo de titulares, que podría incorporarse a las acciones legales que se tomen en su momento”. “Tampoco vamos a tolerar actitudes como las del Partido Popular, que son lo más parecido a que desde la casa de Vito Corleone se gritase ‘mafiosos’ a los vecinos. Jamás se vio semejante hipocresía en la política española”. El 'número tres' de los socialistas, Santos Cerdán, también marca distancias con esta militante: "Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas".

El malestar de muchos los socialistas lo verbalizó la propia presidenta del partido, Cristina Narbona, que se mostró “muy disgustada” por las conversaciones conocidas. “Si esto que se ve y se publica es verdad, pues son actitudes rechazables", argumentó el portavoz en la Cámara Baja, Patxi López, una de las voces más contundentes desde que se publicaron estas filtraciones. El veterano diputado del PSC José Zaragoza mantuvo que “evidentemente hay comportamientos que no son ejemplares”. El líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió también acciones para disipar dudas y puso sobre la mesa la preocupación entre cargos regionales a que la batalla nacional vuelva a influir negativamente en las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán dentro de dos años.

La presión interna sobre esa situación ha subido exponencialmente en las últimas horas y entre dirigentes, especialmente regionales y locales, se echaba en falta una actuación más rápida en Ferraz. El presidente del Gobierno no se ha pronunciado todavía sobre esta cuestión. Tiene prevista una declaración institucional este jueves en el Palacio de La Moncloa con motivo de la visita a España del primer ministro esloveno, Robert Golob, aunque no se prevé que haya preguntas de la prensa.

Además, está cuestión supone otra fricción con la UCO. Desde el Gobierno se trata de hacer una defensa pública durante estas horas de esta unidad de la Guardia Civil, pero la tensión es evidente, especialmente después de que se haya filtrado a varios medios que este cuerpo prepara un informe que puede comprometer al ‘número tres’ del partido, Santos Cerdán, sin que ni lo conozca el juez. En mitad de este clima se ha conocido que deja su cargo el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, aunque en el Ministerio del Interior recalcan que se trata de una decisión personal y que ya había pedido a Fernando Grande-Marlaska varias veces dejar este puesto.

Los socios elevan las críticas

Asimismo, algunos socios del Gobierno trasladaron su malestar con las filtraciones aparecidas. Enrique Santiago, de Izquierda Unida y una de las voces con más ascendencia dentro de Sumar, habló de “espectáculo obsceno y de lo más vulgar”. Desde Podemos también se exigieron explicaciones urgentes a los socialistas: “Resulta muy preocupante que el PSOE haya ignorado durante años la existencia de las cloacas policiales cuando afectaban a otras formaciones políticas y la posibilidad de que ahora, en lugar de ir a la raíz del problema, hubiera buscado un intercambio de favores con personas imputadas para esquivar los efectos de esa guerra sucia".

“Más grave aún sería que el partido del Gobierno hubiera buscado información contra determinados agentes porque tuviera algo que ocultar en relación con esos casos”, indicaron fuentes de la formación liderada por Ione Belarra.

La escalada del caso de Leire Díez ha puesto otra piedra en el camino a los socialistas, que esperaban marcar informativamente la semana con el anuncio de ayudas de 100 euros para gafas para menores de 16 años y la reunión de Pedro Sánchez en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para seguir con la presión contra Israel y a favor de la paz en Palestina. A esta polémica se suma la de Miguel Ángel Gallardo, que ha dejado su puesto al frente de la Diputación de Badajoz para pasar a ser parlamentario autonómico y conseguir la condición de aforado en plena apertura de juicio oral por el caso del hermano del presidente del Gobierno. Esto ha removido al propio PSOE de Extremadura (tuvieron que renunciar cinco compañeros de la lista para que pudiera entrar el actual líder regional) y ha abierto otra vía de crítica para el Partido Popular contra los socialistas.