El ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que contar ya con una tesis provisional de que el accidente pudo haberse producido por una rotura de la vía "previa o simultánea" al paso del Iryo siniestrado en Adamuz ofrece "cierta tranquilidad" por su prontitud, aunque ha insistido en que no es definitiva y habrá de confirmarse con pruebas, informa EFE.

En una conferencia de prensa, Puente ha asegurado este viernes que las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "arrojan luz sobre la tesis que los técnicos consideran más plausibles", pese a no ser definitivas.

En una comparecencia junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, el ministro ha resaltado que todas la inspecciones sobre el estado de la vía se han hecho de acuerdo a la normativa y se han realizado "todas las comprobaciones que forman parte de las propias recomendaciones de la CIAF".

El ministro ha incidido en el "refuerzo de la transparencia y la independencia" que ofrece la prontitud del informe de la CIAF y ha subrayado que en otros accidentes "nunca" se había contado con una tesis provisional tan rápida.

Así, el titular de Transportes asegura que la investigación "persigue la verdad", defiende la independencia de la CIAF y resalta que el ministerio será "cooperante".

Asimismo, ha destacado que la CIAF establece "una hipótesis provisional" y ha recalcado que "lo mínimo que debe hacer el ministerio es explicar cómo se hizo la obra de colocación de ese carril, qué tareas se han hecho e informar sobre los mecanismos de control posteriores".

En un informe presentado este viernes, la CIAF considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el carril estuviese fracturado y entiende que esta fractura se produjo antes del paso del tren.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento", subraya la nota de la comisión encargada de investigar las causas que causaron este accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha costado la vida a 45 personas. Esta hipótesis, no obstante, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Puente también ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el centro de control nunca perdió el rastro del Alvia que colisionó con el tren descarrilado. El ministro ha afirmado que el Alvia "aparece en todo momento situado en los paneles de control ocupando un determinado circuito de vía".

Esta explicación llega después de que el líder de la oposición haya pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar respuesta a las dudas y preguntas sobre cómo es posible que el centro de control pierda el rastro del Alvia, teniendo constancia telefónica de que está accidentado.

Puente ha explicado que el centro de control se dio cuenta de que el Alvia estaba parado y dijo que por eso llamó, "para ver qué pasaba y por qué se encontraba detenido", aunque ha insistido en que no es definitiva y que deberá confirmarse con las pruebas

En cuanto a Rodalies, ha asegurado que el muro que cayó sobre el tren de en el accidente de Gelida (Barcelona) tuvo en febrero de 2025 su última inspección, en la que "no se detectó ninguna incidencia o afección significativa que denote ningún riesgo".

La Dirección General de Carreteras, a través de los contratos de conservación y explotación, ha inspeccionado en tres ocasiones ese tramo, "dos básicas en mayo de 2023 y en 2024, y una inspección principal, realizada a nivel superior, en febrero de 2025", ha asegurado Puente.

El presidente de Adif dimitirá si hay responsabilidad

Sobre las consecuencias políticas, Puente ha asegurado "no estar preocupado" porque Sánchez le pida su dimisión, aunque su puesto "siempre está a disposición" del presidente del Gobierno.

Por su parte, el presidente del gestor público de la infraestructura ferroviaria (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha asegurado en la rueda de prensa que si la investigación del accidente en Adamuz deriva de alguna responsabilidad suya, "por acción o por omisión", dimitirá "desde el minuto cero".

El máximo ejecutivo de Adif ha dicho: "si a la finalización de la investigación alguna acción u omisión no ha ayudado o ha influido en este accidente asumiré las consecuencias".

"Sin duda, lo haré desde el minuto cero", ha sentenciado en su primera comparecencia pública desde el accidente que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad cordobesa.