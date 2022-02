El quinto párrafo: ¿Con cuántas muertes podemos vivir?

Los muertos no gritan. No se manifiestan. No registran proposiciones no de ley en los parlamentos. El covid nos ha enseñado a convivir, o nos ha recordado que debemos convivir, en mayor o menor grado, con la muerte. Pero ahí, en el grado, en el número, en la proporción, está la clave. En el equilibrio entre salud y la economía, entre la máxima prevención y el colapso hospitalario, se ha trazado una línea. La de las muertes tolerables, aceptables por una sociedad, que ahora son por o de covid y antes y después son por otras muchas causas.

Analizamos con Ángel Munárriz cómo el mazazo de muertes por covid ha ido asumiéndose aunque cada día se cuenten por centenares. También hablamos de esas otras pandemias, desde la violencia machista al suicidio, pasando por las muertes derivadas del tabaquismo, que se aceptan o causan alarma en función de factores que muchas veces no tienen que ver con las magnitudes sino con las historias que contamos sobre esos datos.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas con la participación de Santiago Valiente y Samuel Martínez.

