Reabre la conexión directa del AVE Málaga-Madrid después de tres meses

Los viajeros que este jueves han salido desde Málaga en el primer AVE hacia Madrid han inaugurado la reapertura de la conexión directa tras más de tres meses, como parte de un servicio "necesario" para sus traslados personales y laborales.

Entre esos viajeros que esperaban para subirse a ese primer AVE estaba Mercedes, que ha dicho a EFE que afrontaba la reapertura “con muchos nervios y mucha incertidumbre”, aunque con “mucha ilusión y muchas ganas” de coger el tren.

El restablecimiento del servicio ha comenzado este jueves con el primer AVE directo Madrid-Málaga, que ha salido a las 09:50 horas y tenía prevista su llegada a la ciudad malagueña a las 12:52 horas, mientras que en sentido contrario el primer tren ha partido de Málaga a las 12:00 horas con la prevista llegada a Madrid a las 14:58 horas.

La conexión directa ha estado interrumpida durante más de tres meses, primero por el trágico accidente en Adamuz (Córdoba) y después por los daños que las intensas lluvias de febrero ocasionaron en la vía a la altura de Álora (Málaga), donde se desprendió un talud.

Marlene, que viaja a Madrid por motivos laborales, ha asegurado que se encontraba muy tranquila y ha expresado su total confianza en los conductores del AVE.

Algunos pasajeros han lamentado que se han producido incidencias en los avisos de Renfe, especialmente en la información facilitada sobre los viajes.

Se considerarán como accidentes laborales los ocurridos en Adamuz y Gelida, con el fin de mejorar la prestación Ver más

Cristian ha explicado que recibió una notificación a través de WhatsApp en la que se le indicaba que el tren salía a las 11:33 horas, por lo que tuvo que reducir su horario de trabajo, pero cuando ha llegado a la estación finalmente ha salido a las 12:01, la hora prevista.

Por su parte, Eduardo, natural de Valladolid, ha explicado que vive la reapertura con una emoción “tremenda”, a pesar de que le han modificado el billete en tres ocasiones.

Este pasajero adquirió hace dos meses un pasaje para viajar en AVE el 27 de abril, aunque finalmente se lo reprogramaron para este 30 de abril.