Más de 3.000 personas desalojadas y alerta roja en Andalucía por la borrasca Leonardo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso para este miércoles por lluvias en el Estrecho (Cádiz), un nivel de riesgo extremo que se suma a los avisos ya vigentes en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga), según recoge EFE.

Las intensas lluvias de la borrasca Leonardo han dejado acumulaciones de 182,1 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz). Según los datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía actualizados a las 07:00 horas de este miércoles, en Sierra de Luna (Cádiz) se han acumulado 153,5 litros por metro cuadrado en 12 horas; en el río Guadiaro, 93,2, y en el río Hozgarganta, 88,9 litros por metro cuadrado.

El aviso rojo continuará activo en el entorno de Algeciras hasta las 14:59 horas de este miércoles, por lo que el servicio de Emergencias 112 de Andalucía pide extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios. En el caso de Grazalema y Ronda, el aviso rojo estará vigente hasta las 23:59.

Como consecuencia de las lluvias, más de 3.000 personas residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojadas en la noche del martes al miércoles de forma preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan y se ha suspendido la actividad lectiva en todas las provincias de Andalucía menos Almería.

Otras comunidades también en alerta

Además de Andalucía, otras nueve comunidades autónomas, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están hoy en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje. En alerta naranja está Galicia por oleaje y en amarillo por tormentas y lluvias; asimismo Ceuta está en naranja por temporal marítimo y fuerte viento y en amarillo por lluvias.

Se suman en nivel de alerta amarilla (peligro bajo) los siguientes territorios: Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León por nevadas -esta última además por deshielo; Extremadura, por viento y lluvias; Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje; y Navarra por viento.

La cota de nieve irá subiendo de suroeste a nordeste desde 800/1.100 metros hasta superar los 1.800/2.000 metros exceptuando en el nordeste, donde se quedará en 1.500 metros. Se prevén nevadas con acumulados significativos durante la primera mitad del día en montañas del centro y norte peninsular así como áreas aledañas de la meseta norte y nordeste de la sur.

52 carreteras cortadas: 14 por nieve y 38 por intensas inundaciones

La borrasca Leonardo que afecta a gran parte del país mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos 38 carreteras secundarias, la mayor parte de ellas en Andalucía, mientras que otras 73 vías están afectadas por la nieve, 11 de ellas de la red principal.

La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con hasta 26 vías intransitables, mientras que las otras cortadas por inundaciones se localizan en Granada, Málaga, Sevilla, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, 73 carreteras están afectadas por nieve, 11 de ellas en la red principal, en la que es obligatorio el uso de cadenas en la A-23, en Huesca; prohibido el acceso a camiones por la A-6, en Manzanal del Puerto y en la AP-66, en Caldas de Luna, ambas en la provincia de León.

Están transitables con precaución la A-1, en Somosierra (Madrid), la A-2, entre Torija (Guadalajara) y Lodales (Soria), la A-52, en el tramo comprendido entre Requejo, en Zamora, y A Canda, en Ourense, la A-92, en Puerto de la Mora (Granada), la AP-6, entre Guadarrama, en Madrid, y Adanero, en Ávila, la AP-51, en Aldeavieja (Ávila), la AP-61, en El Espinar (Segovia), y la M-607, en Tres cantos, en Madrid.

Otras 14 carreteras de la red secundaria de las provincias de Granada, Teruel, Asturias, Salamanca, Zamora, Cáceres y Navarra están cortadas a causa de la nieve.

La DGT ha pedido a los conductores que realicen solo desplazamientos esenciales ante el riesgo extremo de lluvias en Andalucía, donde las precipitaciones caídas en los últimos días se suman a las previsiones meteorológicas de las próximas horas con fuertes lluvias especialmente en Cádiz y Málaga.