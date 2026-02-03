Un exconsejero navarro dice que Cerdán iba a reuniones sobre obra pública por su posición en el PSOE

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha señalado este martes que invitaba a Santos Cerdán a las reuniones con el Ministerio sobre obras públicas por su "posición de referencia en el PSOE", donde ostentaba "la Secretaría de Organización y era diputado por Navarra".

Ciriza comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha explicado que "no preparaba" las reuniones con Cerdán y que le contaba lo mismo que a los grupos parlamentarios forales.

Además, ha negado que quisiera "controlar" la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate cuando propuso que el director general de Obras Públicas formara parte de la mesa. La obra fue adjudicada a la UTE formada por Osés Contrucción, Acciona y Servinabar, que según un informe de la UCO sobre el caso Koldo, era de Santos Cerdán al 45%.

Ciriza ha explicado que cuando se reunían con el Ministerio hablaban de todas las infraestructuras y que cada vez que iban, avisaban a Cerdán, que era diputado navarro. "Es parte del trabajo de un diputado en Cortes". También ha aclarado que no participó en todas las reuniones.

Sobre la dinámica de los encuentros, el exconsejero ha indicado que era él quien llevaba "la voz cantante desde Navarra" y que la actuación de Cerdán "era normal, discreta".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, en un turno que ha estado marcado por la bronca con el exconsejero, ha preguntado si es consciente de que "permitió que la trama estuviera perfectamente informada", ante lo que Ciriza le ha acusado de "tergiversar" y ha aseverado: "Entonces no sabíamos" lo que se conoce ahora.

"Si lo hubiera sabido, seguro que no (hubiera invitado a Cerdán). No es cuestión de arrepentirse, sabiendo lo que sé ahora, no lo hubiera llevado", ha respondido.

Ciriza ha negado que quisiera controlar la mesa, cuando Esparza le ha preguntado por un correo electrónico del director de Obras Públicas en el que se menciona que el consejero quería introducirlo en la mesa.

También ha mostrado su confianza en el director general Pedro López, recientemente cesado tras el reparo suspensivo de Intervención al modificado de 8,5 millones en la obra, y todos los miembros de la mesa de contratación. "Confío plenamente en las 8 personas que estaban en la mesa de contratación. No hubiera cesado a López Vera", ha dicho.

Sobre el presidente de dicha mesa, a quien se le prorrogó su vida laboral más allá de los 70 años, Ciriza ha dicho que no era su hombre "en ningún sitio". "Y por lo que yo sé, no era el hombre de nadie. Los ocho eran independientes. Yo de la mesa no he hablado nunca con el director general. He sabido lo de las puntuaciones cuando lo ha sabido todo el mundo", ha dicho sobre la polémica sobre el orden de votación.

Ciriza ha negado que fuera el responsable de la adjudicación, ya que el proceso se cerró cuando él ya "no estaba". "Yo soy responsable del trabajo y esfuerzo que ha hecho la consejería para que Europa no sancione. No soy responsable de lo que hablara en la mesa, de las discrepancias, de lo que cada uno votó con libertad, ni de lo que varios gobiernos no hicieron", ha apuntado.