Rescatan un cayuco con 180 personas, 17 menores, en aguas cercanas a El Hierro

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda trasladó a últimas horas de ayer hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con 180 personas a bordo, de las que cinco tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario, han informado este miércoles a EFE fuentes de los servicios de emergencia.

Todos los ocupantes de la embarcación, que fue localizada a 6,4 kilómetros del puerto herreño, son subsaharianos y de ellos 45 son mujeres y 17 menores de edad.

Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos Ver más

De acuerdo con el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de nueve días, desde Banjul, Gambia.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal, Malí, Gambia y Guinea-Conakry.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.