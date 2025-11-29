Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos

Salvamento Marítimo ha rescatado a 403 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 41 mujeres y 9 menores, durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, a bordo de dos cayucos que trataban de llegar a El Hierro, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

Al menos cuatro de los migrantes, dos de cada embarcación, precisaron traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde por síntomas de hipotermia, según informaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia que atiende a los migrantes a pie de muelle.

La primera barcaza se avistó sobre las 19:45 de este viernes, momento en el que desde el muelle de La Restinga el patrón de la salvamar Navia comunicó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife el avistamiento de varias luces en el mar.

Ya movilizada la salvamar, el cayuco fue localizado a algo más de siete kilómetros y se procedió a escoltar a tierra a las 189 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 4 menores, de los que dos de ellos tienen entre 1 y 2 años de edad.

Según el relato de los propios migrantes, la travesía se habría prolongado hasta siete días y tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry.

De la segunda embarcación se tuvo conocimiento alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la Guardia Civil comunicó el avistamiento de un cayuco navegando a menos de dos kilómetros del muelle de la Restinga.

El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar Diphda que escoltó hasta el puerto a la barcaza, en la que viajaban 214 personas, de las cuales 22 eran mujeres y 5 menores.

Al igual que el primer cayuco, los migrantes han dicho haber partido desde Barra, en Gambia, navegaron durante ocho días y proceden de Gambia, Senegal, Mali y Guinea-Conakry.

Todas estas personas fueron atendidas tras su desembarque por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), Guardia Civil y Policía Nacional, y posteriormente fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en Valverde, donde permanecerán 72 horas bajo custodia policial y serán atendidos por miembros de la ONG 'Corazón naranja – Ebrima Sonko' hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.