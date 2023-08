El rey se apoya en la "costumbre" para proponer a Feijóo a la investidura aunque no tenga votos suficientes

Y el rey Felipe habló tras 48 horas de consultas en el palacio de la Zarzuela. La decisión: Alberto Núñez Feijóo es el elegido para intentar la investidura. El líder del Partido Popular se lanza ahora a la piscina parlamentaria, consciente de que es casi imposible lograr la mayoría necesaria y vislumbrando como el mejor escenario para él que se vuelvan a repetir las elecciones.

La ronda de consultas del monarca para designar al candidato a la investidura, tal y como establece el artículo 99 de la Constitución Española, dibujó un panorama político en el que Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) se postularon para intentar llegar a La Moncloa y en el que no hay todavía cerrada una mayoría para poder atarla.

Pero la posible cifra mágica sólo la puede llegar a alcanzar Pedro Sánchez, como logró hace una semana para armar la Mesa del Congreso. El monarca decidió finalmente apostar en este primer intento por el líder conservador agarrándose, según el comunicado emitido por Zarzuela, a la “costumbre” de que sea el aspirante del partido más votado en las elecciones y al constatarse que todavía no están cerrados los acuerdos necesarios que garanticen al socialista renovar la Presidencia.

"No se ha constatado una mayoría suficiente"

Esta era una de las decisiones más difíciles para Felipe VI desde que accediera al trono en 2014 tras la abdicación de Juan Carlos I. El artículo 99 de la Constitución deja en sus manos proponer a un candidato, pero no establece los criterios que debe de seguir. El razonamiento de la Casa Real se encuentra en el comunicado emitido por la tarde [ver al final de la información]: “El Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido mayor número de escaños en las pasadas elecciones del 23 de julio”.

“En ese sentido, conviene señalar que, salvo en la Legislatura XI, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno. Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre”, especificó la Zarzuela.

“En el procedimiento de consultas llevado a cabo por Su Majestad el Rey no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre”, sostuvo Zarzuela para explicar la elección.

Feijóo quiere hablar con los grupos a partir del lunes

Por lo tanto, el monarca continúa con esa “costumbre”. La única vez, como recuerda la Zarzuela, que no se produjo una situación similar fue cuando, tras las elecciones de 2015, Felipe VI propuso a Mariano Rajoy como aspirante pero este declinó de manera sorprendente e inédita, algo que en privado nunca gustó a la casa real. Posteriormente lo intentaría Pedro Sánchez con Albert Rivera (Cs), pero no salió adelante la investidura y hubo que ir a unas elecciones anticipadas.

La sesión de investidura no tiene fecha aún. Ahora el siguiente paso, que no tiene un calendario concreto, es que la presidenta del Congreso convoque esa sesión plenaria. Para ello hablará con el aspirante Feijóo. La idea que tenían en el PP era ir a una investidura rápida, como proclamaron varios de sus dirigentes, pero Feijóo, tras ver al rey y sin saber todavía oficialmente la decisión, insinuó en una rueda de prensa en el Congreso que necesita tiempo y que quiere empezar a reunirse con los grupos a partir del próximo lunes.

Esto puede llevar a retrasar que se ponga en marcha el reloj de la investidura. Y es que la Constitución no marca fechas concretas. Lo único que dice es que si no se logra la investidura, hay un periodo de dos meses para intentar que haya presidente tras la primera votación. En caso extremo de no lograrse, se tienen que repetir las elecciones generales.

Un calendario incierto

Entre los grupos parlamentarios se barajaba la posibilidad de ir ya a una investidura la próxima semana, para que de esta manera se activara ese calendario y que, en caso de repetir las elecciones, fueran el 17 de diciembre (para que no se abriera la posibilidad de que pudiesen caer el 24 o el 31 de diciembre).

El mecanismo de investidura exige que un candidato obtenga la mayoría absoluta en primera ronda para lograr La Moncloa (al menos 176 diputados). En caso de no lograrla, hay que ir 48 horas después a una votación en la que valen más síes que noes. La mayoría de Feijóo es insuficiente para ser presidente, ya que sólo suma 172 respaldos (137 del PP, 33 de Vox, 1 de UPN y 1 de Coalición Canaria). Ningún otro partido está dispuesto a apoyarlo. Génova 13 ha puesto insistentemente su mirada en el PNV, pero los nacionalistas vascos ya se han negado hasta en tres ocasiones a formar parte de un bloque en el que esté presente la ultraderecha de Santiago Abascal.

Feijóo pidió al rey presentarse a la investidura, pero no explicó cómo piensa obtener cuatro escaños más. Sus avales, según argumentó, son ser la lista más votada y buscar la igualdad de todos los españoles frente al PSOE y sus socios. El presidente del PP ha agradecido este martes a Felipe VI por elegirle como candidato a la Presidencia del Gobierno y ha prometido dar voz a aquellos que quieren "cambio" y "estabilidad". "Agradezco a S.M. el Rey su decisión de nombrarme candidato a la Presidencia del Gobierno. Daremos voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren cambio, estabilidad y moderación con un Gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles", ha escrito en un mensaje en la red social X.

Agradezco a S.M. el Rey su decisión de nombrarme candidato a la Presidencia del Gobierno.



Daremos voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren cambio, estabilidad y moderación con un Gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles.

El PSOE y Sumar ya piensan en su investidura tras el "fallido" Feijóo

En el PSOE y Sumar dan por hecho que Feijóo no lo logrará y que va a un intento “fallido”. Pedro Sánchez se presentó en su reunión ante el rey como la única mayoría posible y dijo que los socialistas están en condiciones de armar un pacto suficiente, como hicieron con los 178 apoyos para controlar la Mesa del Congreso.

No obstante, el socialista mostró su respeto absoluto y su lealtad ante el rey en el caso de no ser elegido. Uno de los factores que pesa también en esta primera carrera es que varios de los posibles socios de la coalición progresista no fueron a ver al monarca (como EH Bildu, Junts, Esquerra y el BNG).

El PSOE también dejó claro que no iba a presionar a Jefe del Estado y que permitiría vía libre a Feijóo si era propuesto para que comprobara por “tercera vez” su “fracaso”, como pasó durante el 23 de julio y la constitución de las Cortes Generales. En la cúpula socialista esperan que quede retratada la incapacidad del expresidente de la Xunta de pactar con más partidos y se visualice ante el Parlamento y el país que sólo el PSOE puede liderar un Gobierno durante esta XV Legislatura.

Sánchez está convencido de que logrará el acuerdo necesario una vez Feijóo pierda la votación. Los socialistas están trabajando de manera discreta y prudente para reeditar el pacto de la Mesa del Congreso y están confiados en lograrlo y que no haya que repetir elecciones. No dan pistas de cómo van esos contactos. Sobre la mesa está la petición del independentismo de una ley de amnistía. El presidente en funciones explicó en La Moncloa que el “método será el diálogo y el marco será la Constitución”.

Comunicado de la Casa del Rey:

