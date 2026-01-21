Salvador Illa evoluciona favorablemente e inicia ejercicios para recuperar la movilidad

El presidente catalán, Salvador Illa, "evoluciona favorablemente" y en las últimas horas "ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización", de modo que ha comenzado caminar de acuerdo con el proceso de recuperación previsto, según ha informado el Hospital de la Vall d'Hebron en un comunicado.

Illa ingresó el pasado sábado en el centro hospitalario tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores causados por una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae.

Se trata, según indicaron los doctores que lo atienden, de una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

El hospital ha explicado este miércoles que el president "evoluciona favorablemente y prosigue con el tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico". "En las últimas horas ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización", añade la nota.

Se prevé que Illa pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución.

El tratamiento a seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y el president debe hacer trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores.