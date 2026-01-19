Transparencia total
Transparencia total
Buscar

CATALUÑA

Illa sufre una osteomielitis púbica por una infección con evolución "muy favorable"

  • El president lleva ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores
  • Para los médicos, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves
El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern. David Zorrakino (Europa Press)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, y en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva", informa EFE.

Illa estará un día más en la UCI y todo apunta a que sufre una patología inflamatoria

Illa estará un día más en la UCI y todo apunta a que sufre una patología inflamatoria

Ver más

Así lo ha explicado el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, que ha comparecido en rueda de prensa para exponer la última hora del estado de salud de Illa, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

Para Salazar, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la "osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'".

Noticia en ampliación

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats