Illa sufre una osteomielitis púbica por una infección con evolución "muy favorable"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, y en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva", informa EFE.

Así lo ha explicado el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, que ha comparecido en rueda de prensa para exponer la última hora del estado de salud de Illa, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

Para Salazar, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la "osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'".

