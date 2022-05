Sánchez, ante el 19J: "Lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la invasión de Rusia a Ucrania no es solo una disputa entre sendos países, sino que se engloba en una estrategia de Vladimir Putin para derribar el proyecto, y ha advertido, en referencia a Vox, de que los "enemigos de Europa no están en el Kremlin", sino que también "están en España". Durante un acto junto al candidato socialista a la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía, y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en un acto en Torredelcampo (Jaén), el presidente ha acusado al régimen de Putin de intentar debilitar el proyecto europeo llegando a financiar a partidos políticos que apostaban "por una menor Europa, por una débil Europa y no por una mayor y más fuerte Europa".

"Los enemigos de Europa, compañeros y compañeras, no están en el Kremlin, están también en nuestras fronteras, están también en España", ha remarcado Sánchez, alegando que "lo que es un riesgo para Europa, no puede ser una solución para Andalucía". En esta línea, Sánchez ha subrayado la "importancia y la vigencia de la Europa de hoy", además de reivindicar el papel de la social democracia en la región. "La social democracia gobierna de una forma mucho más eficaz, equitativa, y por cierto sin corrupción la economía, eso es lo que hace la social democracia en Europa, y eso es lo que estamos haciendo aquí en España", ha dicho.

Asimismo, el presidente ha remarcado que "no es lo mismo" optar por un Gobierno de izquierdas o de derechas. En este punto, el presidente del Gobierno ha hecho referencia a algunos de los logros cosechados por el Ejecutivo, como los más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 o ligar la revalorización de las pensiones al IPC. "No es lo mismo que gobierne la izquierda a la derecha, porque todo esto no ocurrió con un Gobierno de derechas, ni con pandemia ni con guerra, esto ocurre gracias a un Gobierno progresista liderado por el partido socialista a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra", ha apostillado.

Sobre el tope al precio del gas

Con respecto a la aprobación del mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica, Sánchez ha explicado que tendrá un impacto de una reducción de entre un 15% y un 30% en la factura de la luz y va a beneficiar a 30 millones de españoles. "Eso es lo que está haciendo el gobierno, reivindicar la política sana, la política que antepone el interés general ante todos los ruidos y todas las turbulencias que se puedan sufrir a lo largo de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con una pandemia y una guerra", ha comentado el presidente.

A este respecto, Pedro Sánchez ha criticado la postura de la derecha, que aboga por una política "malsana" que "antepone interesas partidistas y atropella los intereses de los ciudadanos". "Esa es la política malsana, la política que siempre practica la derecha cuando está en la oposición, la política que antepone sus intereses partidistas y atropella los intereses de los ciudadanos", ha comentado Sánchez.

Sánchez y Espadas llaman a la movilización

Sánchez y Espadas han coincidido en sus discursos en hacer un llamamiento a la movilización en las urnas el próximo 19 de junio para no "condenar" a Andalucía "al retroceso" y no seguir en "punto muerto". El patio del CEIP San Isidoro de Torredelcampo (Jaén) ha sido el escenario escogido para acoger el primer acto público del presidente del Gobierno junto al candidato socialista, en un encuentro celebrado al aire libre y en el que se han dado cita unas 2.500 personas, según ha informado la organización.

"En un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa, dejar a Andalucía como está en punto muerto es condenarla a retroceso", ha dicho Pedro Sánchez, al tiempo que ha defendido que el PSOE es "es el único partido que "garantiza avanzar". Sánchez ha señalado que el PSOE tiene "argumentos, proyecto" y cuenta "con el mejor candidato" para ganar las elecciones. "Nos estamos jugando avanzar o retroceder y el único partido que garantiza el avance en las conquistas sociales es el PSOE", ha dicho Pedro Sánchez, que también ha hecho alusión a "la enorme lección" que ha dado el PSOE en Andalucía, incluso cuando el PP gobernaba en España.

Por su parte, Espadas también ha hecho una llamada a la movilización de la ciudadanía en las urnas, al tiempo que ha apelado a "sacar pecho" por ser socialistas, justo cuando el próximo 23 de mayo se cumplen 40 años de la primera victoria del PSOE en las elecciones autonómicas de Andalucía.