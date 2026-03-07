Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que ha llamado "hipócritas", de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día".

En un acto de la campaña socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha dicho de Feijóo y Abascal que "son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

"Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", ha dicho el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ante un auditorio que ha coreado varias veces desde el principio del acto el lema 'No a la guerra' recuperado ahora por Sánchez.

Presentado por la ministra de Igualdad como "el superhéroe de la paz", Sánchez ha afirmado que es un orgullo ser español por defender "lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra", con la bandera de España de fondo en la gran pantalla en la que antes había aparecido el no a la guerra y entre gritos de 'presidente, presidente'.

"Hoy y siempre, España dirá no a la guerra", ha proclamado el presidente del Gobierno, que ha recordado el apoyo del Ejecutivo de José María Aznar a la guerra de Irak hace 23 años para decir que aquellos que entonces metieron al país en un conflicto "en contra de la opinión pública", hoy vuelven a hacerlo en Irán "demostrado que no han aprendido nada y que se equivocan en todo"

El líder del PSOE ha argumentado que como ahora los socialistas dicen "no a la guerra de Irán", PP y Vox dicen "sí a la guerra", pero no a "echar una mano a los países que sufren en el Mediterráneo las consecuencias de la guerra que ellos no quisieron".

Les ha acusado también de practicar el "noismo" contra el Gobierno y de hacerlo "en contra de los intereses de España" y les ha recriminado que llegan a decir, como en 2003 en Irak, "que si no estás a favor de la guerra de Irán estás a favor del régimen de Irán".

En este sentido ha señalado que "esa no es la disyuntiva" y ha explicado: "nosotros por supuesto que rechazamos el régimen de Irán, pero no por eso vamos a responder a la ilegalidad con más ilegalidad".

Para el presidente del Gobierno, "un país que defiende siempre los derechos humanos y el derecho internacional se gana el respeto de todo el mundo , como así lo ha ganado España estas últimas semanas".

En su discurso, dedicado en buena parte a este asunto, Sánchez ha manifestado que el "no a la guerra es un sí a la paz", pero además es un sí a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos y al campo, a los que su Gobierno va a "proteger" de las consecuencias de este conflicto.

Es también "un sí a la soberanía de la Nación española", porque "ser aliado no es darle la razón y decirle amén siempre a ese aliado", como considera que hacen los líderes del PP y Vox, a los que ha acusado de "servilismo".

En defensa de su política exterior, el jefe del Ejecutivo ha rechazado estar solo en sus posiciones en el contexto internacional y ha dicho: "nosotros no estamos solos, somos los primeros".

Tellado acusa al Gobierno de decir “no a la democracia” con su postura de “no a la guerra”

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en Cartagena (Murcia) que el Gobierno “maneja el no a la guerra, pero en realidad está diciendo no a la democracia”, en referencia a la postura del Ejecutivo ante la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abandonar a los aliados internacionales de España. Tellado ha realizado estas declaraciones durante un acto celebrado en la víspera del Día Internacional de la Mujer, donde ha criticado con dureza la gestión del Ejecutivo.

También ha denunciado un deterioro de la imagen exterior de España en las últimas semanas. A su juicio, el presidente del Gobierno “tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio Gobierno”, lo que, ha dicho, está dañando la reputación internacional del país.

Tellado ha defendido que el Partido Popular representa la alternativa para sustituir al Ejecutivo actual y ha afirmado que la única vía para “echar a Pedro Sánchez” del Gobierno es concentrar el voto del cambio en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad del espacio político de centro derecha para evitar “peleas inútiles” y lograr una alternativa “fuerte y decente” que permita, según dijo, “sacar a España adelante”.

Abascal afirma que Mañueco renuncia a pactar con Vox por su alusión a los inmigrantes

Sánchez defiende con la misma determinación decir "no a la guerra" y apoyar a Chipre Ver más

La afirmación que realizó en el debate electoral el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre que, en materia de inmigración, a Vox le gustaría tirar seres humanos al mar es "en realidad una renuncia a pactar con Vox".

Así lo ha declarado este sábado el presidente de esa formación, Santiago Abascal, que ha asistido a un acto de la campaña electoral de Castilla y León en Toro (Zamora).

Ha insistido en pedir a Fernández Mañueco que "rectifique rápido" porque es "un insulto totalmente inaceptable" y resultaría conveniente que lo hiciera para "la buena marcha" de la campaña.