Sánchez defiende con la misma determinación decir "no a la guerra" y apoyar a Chipre

El presidente deL Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes el envío de una fragata a Chipre en una misión de "protección, defensa y rescate" y ha garantizado que España será solidaria con un socio europeo y defenderá apoyarle con la misma determinación que esgrime el "no a la guerra", informa EFE.

"Con la misma determinación que nos lleva a decir 'no a la guerra' en Irán, evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto", ha manifestado al inicio de la rueda de prensa con la que ha concluido la cumbre hispano-portuguesa celebrada en Huelva.

Sánchez ha recordado que la fragata Cristóbal Colón, que llegará a las costas chipriotas en los próximos días, se ha enviado a solicitud de ese socio europeo para contribuir "a la defensa y la seguridad colectivas".

Preguntado sobre por qué considera que esa operación no necesita autorización del Congreso, como exige el PP, Sánchez ha asegurado que su Gobierno se ajusta a la legalidad internacional y nacional.

La misión, ha subrayado, es "defensiva, nada ofensiva" y se ajusta a la Ley orgánica de seguridad nacional aprobada por las Cortes en 2005.

Sánchez ha señalado que este viernes ha pedido comparecer en el pleno del Congreso y ha recordado que en 2003, ante la guerra de Irak, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tardó diez meses en comparecer ante la Cámara para informar de la posición del Gobierno.

Tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, el jefe del Gobierno ha vuelto a reivindicar el multilateralismo, el derecho internacional y el vínculo transatlántico, pero, ha dicho, "desde el respeto y desde la colaboración leal y en pie de igualdad", con reglas y no con la confrontación.

Ha justificado también de nuevo su "no a la guerra", convencido de que la escalada bélica en Oriente Medio es una "amenaza real" para la paz en el mundo y también para la prosperidad de las empresas y de los hogares, por la "evidente alza" en el coste de la vida que van a sufrir fundamentalmente las economías domésticas.