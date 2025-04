Sánchez llama a la calma, dice que España está preparada y no descarta “ninguna hipótesis” sobre el origen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a las 18.00 horas de este lunes para actualizar sobre el apagón, del que ya se han recuperado parcialmente nueve comunidades. El líder del Ejecutivo ha llamado a la calma y ha dicho que España tiene protocolos para actuar ante esta situación, y ha pedido no especular con el origen del suceso. También ha añadido que todas las hipótesis sobre su origen están abiertas y ha solicitado a la población que reduzcan al máximo las llamadas telefónicas y eviten ponerse en contacto con el 112, salvo necesidad, para evitar el bloqueo del número de Emergencias.

"España ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, como mandata el plan de riesgos del sistema eléctrico, ha declarado la crisis de electricidad. Los técnicos de REE están trabajando para encontrar las causas y solucionar el problema. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario", ha dicho desde La Moncloa. "Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente, por lo que pido a la ciudadanía que se informen por canales oficiales. Es mejor no es especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis", ha añadido el presidente.

Sánchez también ha anunciado que tres comunidades autónomas, Madrid, Extremadura y Andalucía, han solicitado la declaración de emergencia y la activación del protocolo de nivel 3 de Protección Civil, por el que el Gobierno toma el control de la emergencia. El Gobierno ha confirmado que ya ha aceptado las tres peticiones y abre la puerta a hacerse cargo de la situación en el resto de comunidades.

Por otra parte, el líder socialista ha pedido a la población que mantenga la calma y ha adelantado que por ahora la situación está controlada desde el punto de vista de la seguridad, así como en los hospitales. "Por el momento no se observa un problema de protección civil. El sistema sanitario funciona correctamente y los centros sanitarios cuentan con una larga autonomía. También se está dando servicio a domicilio para personas con necesidades especiales", ha apuntado. Ha aprovechado además para pedir que se reduzcan al máximo las llamadas, en general, así como los avisos al 112. "Vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos la electricidad. Hagamos llamadas breves, y al 112 solo cuando sea realmente necesario".

Sobre la situación del transporte, el Gobierno ha pedido "reducir al máximo los desplazamientos" para no colapsar las ciudades. Sánchez ha dicho que el transporte aéreo "se ha reducido un 20%" y el tren de larga distancia y media distancia está completamente parado para garantizar la seguridad de los pasajeros. Tanto la larga distancia como la media "no se recuperarán hoy, y los Cercanías esperamos recuperarlos lo antes posible", ha añadido.