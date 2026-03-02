Sánchez otorgará este martes la Orden del Mérito Civil a Gisèle Pelicot

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otorga este martes a Gisèle Pelicot la Orden del Mérito Civil, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. Pelicot, que este lunes presenta en Madrid sus memorias, Un himno a la vida, sufrió violaciones y agresiones por parte de su marido y de decenas de hombres. Pelicot será recibida este martes en el Palacio de la Moncloa por el propio Sánchez, que le hará entrega del reconocimiento.

Esta condecoración tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, no solo de ciudadanos españoles sino también de nacionalidad extranjera "que hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la nación".

Señala el reglamento que serán méritos a tener en cuenta para la concesión de condecoraciones de esta orden la prestación de relevantes servicios, de carácter civil, al Estado; la realización de trabajos extraordinarios de indudable mérito; la laboriosidad o la capacidad extraordinaria, puestas de manifiesto en bien del interés general; y las grandes iniciativas de influencia nacional y, en general, los hechos ejemplares que, redundando en beneficio del país, deban premiarse y estimularse.

Gisèle Pelicot consiguió en un juicio, que quiso que fuera público, que su marido, junto a otros 50 agresores, fueran condenados por haberla sedado de forma continua durante 10 años para que más de 80 hombres la violaran mientras su entonces marido lo filmara. Su objetivo al conseguir que el juicio fuera público fue lograr, como ella misma explicó, que la vergüenza cambiara de bando.