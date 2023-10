Sánchez pide no instrumentalizar al rey a un Feijóo que presiona para nuevas elecciones

No hay entendimiento entre ellos. Y sí palabras contundentes. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volvieron a verse por segunda vez a solas tras las elecciones del 23 de julio. Pero esta vez con el presidente en funciones cogiendo las riendas para su investidura y sin ninguna petición, como sí hizo el popular, de que su principal rival le ayude a ganar la votación en el Congreso.

Núñez Feijóo, tras su investidura fallida, está en una fase de construir su oposición, pero especialmente tiene el objetivo de que se tengan que repetir las elecciones el próximo 14 de enero. No lo disimula, no lo esconde. Se lo dijo hasta el propio Sánchez en el encuentro de una hora que mantuvieron en el Congreso de los Diputados.

Una reunión que llegaba marcada por la manifestación del domingo en Barcelona, que congregó a unas 50.000 personas, según la Guardia Urbana, para protestar contra una posible ley de amnistía. Allí estuvo Núñez Feijóo, junto a la plana mayor de su partido, y el líder de Vox, Santiago Abascal. El PP busca fotos de masas, como la del acto en Madrid el pasado 24 de septiembre, a fin de generar tensión en la calle y vender que hay un clamor contra la investidura de Sánchez.

Manifestaciones contra Sánchez "en las que se falta el respeto al rey"

Sánchez es muy consciente del clima que quiere generar el Partido Popular y cree que se alimenta además de cara al próximo jueves, cuando en el centro de Madrid se va a celebrar el tradicional desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Este acto suele ir acompañado de sonoras protestas, gritos y silbidos cuando un socialista ocupa el Palacio de La Moncloa. Es la tónica habitual en los últimos años con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, pero también sufrió los desaires José Luis Rodríguez Zapatero en su época de presidente.

Por ello, uno de los principales mensajes que llevó Sanchez a Feijóo fue el del “respeto”, con una exigencia muy clara: “Contención en su intento desesperado de agitar la calle”. En el PSOE hay malestar por cómo los populares quieren apropiarse de la idea de España y abonar un terreno de crispación. Como resume un miembro de la dirección socialista: “Estoy harto de que me digan que no soy español”.

Sánchez le lanzó esta idea a Feijóo y le pidió respeto respeto “a los símbolos nacionales, que son de todos los españoles, y a la Fiesta Nacional del 12 de Octubre”, además de que no se intrumentalice la figura del rey. Es la segunda vez que Pedro Sánchez hace guiños a Felipe VI, después de que una parte de la derecha esté cuestionando hasta la propia Casa Real por la decisión de nombrar al secretario general del PSOE candidato oficial para la investidura. En el mitin del pasado sábado en Granada también tuvo palabras para los reyes y reconocer su papel durante la cumbre de la UE (incluso reveló que líderes internacionales le habían mandado mensajes a su móvil sorprendidos por la hospitalidad y accesibilidad de Felipe y Letizia).

Fuentes socialistas explicaron tras la reunión: ”El PSOE fue absolutamente respetuoso en el proceso de investidura de Feijoo, a pesar de que hubiera hecho perder el tiempo a todos los españoles durante más de un mes. Sin embargo, en las dos últimas semanas el Partido Popular ha convocado dos manifestaciones contra la investidura de Pedro Sánchez, en las que se ha faltado al respeto al jefe del Estado, y ahora está intentando hacer una instrumentalización partidista de la Fiesta Nacional del 12 de octubre”.

Feijóo, a por elecciones y sin pactar el CGPJ

Sánchez exigió respeto a Feijóo en relación a los “indiscutibles” resultados electorales del 23 de julio y “que respete el turno del PSOE para articular una mayoría parlamentaria que permita la conformación de un gobierno progresista”. “No le pedimos su apoyo a la investidura, pero sí prudencia en sus actuaciones y respeto al proceso de investidura encargado por el rey”, subrayaron los socialistas. Pero el líder del PP no se dio por aludido y no renuncia a convocar más concentraciones en contra de Sánchez. Fuentes conocedoras de la reunión indican que el conservador le reprochó esta petición: “¿Me lo estás diciendo en serio?”

El líder del PP, sorprendido por la petición de Sánchez, se defendió diciendo que el acto en Madrid contra la amnistía se hizo siendo él candidato a la investidura, mientras que el del domingo en Barcelona fue convocado por parte de Societat Civil Catalana, que también invitó al PSOE a acudir. "En consecuencia, o el presidente tiene muy mala información o simplemente vive en un mundo que dibuja él para que ustedes se lo crean", lanzó ante los periodistas el popular.

Sánchez llevó al encuentro celebrado en las dependencia del Congreso otra petición: renovar el Consejo General del Poder Judicial, que cumple casi cinco años en funciones por el bloqueo de los populares. Pero Feijóo no se avino al pacto y tildó la petición de “maniobra de distracción”. Esto provocó el malestar del PSOE, como evidenció el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien acusó a Génova 13 de no cumplir la Constitución, además de denunciar las actitudes casi “antisistema” de la derecha cuando no ostenta el poder.

La reunión con el PP ha sido la segunda parada de Sánchez en su ronda de reuniones en el Congreso para armar la mayoría de su investidura. El miércoles pasado estuvo con Yolanda Díaz (Sumar), con quien se conjuró para cerrar un acuerdo programático durante este mes de octubre. Este martes se verá con los representantes del BNG y del PNV y el miércoles será el turno para Coalición Canaria y Esquerra Republicana. El viernes se cerrará con las fotos inéditas del secretario general del PSOE negociando en la Cámara Baja con EH Bildu y Junts.

El PSOE promete que todo se hará bajo la Constitución

Los socialistas creen que estas reuniones serán fructíferas y que llegará a buen puerto la investidura. El propio Feijóo confesó que vio muy seguro a Sánchez de que logrará los votos necesarios. El principal nudo gordiano está en cómo se solventa una ley de amnistía. El popular señaló que el socialista no pronunció la palabra durante el encuentro (aunque ya el viernes sí lo hizo delante de todos los medios en su rueda de prensa tras la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Granada). Lo que sí verbalizó el presidente fue la filosofía de la necesidad de pasar página en Cataluña y apostar por la senda de la convivencia, según fuentes conocedoras.

El PSOE indicó, a través de Patxi López, que todavía no está decidido si habrá o no ley, pero prometió que habrá un Gobierno de progreso y siempre dentro de la Constitución. Esta es la idea que ha remarcado en las últimas horas la calle Ferraz, como también pronunció la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría: “No se aprobará nada que no sea constitucional”. Asimismo, los socialistas han puesto sobre la mesa este lunes que la amnistía no la piden solo los independentistas catalanes, sino que ya hay 57 diputados en la Cámara con esa exigencia: Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, Esquerra Republicana y el BNG.

Sánchez va a por la investidura realmente y no tiene la intención de repetir las elecciones como quiere Feijóo, subrayan desde su equipo. Por eso, el propio presidente en funciones le pidió respeto al líder del PP en la reunión a “los resultados electorales del pasado 23-J, la democracia parlamentaria y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de conformar un Gobierno de progreso”. Este jueves se volverán a encontrar, con el rey como anfitrión, en el desfile militar del 12-O.