Sánchez pide "sentido común" al Congreso para que valide una reforma laboral que "trasciende ideologías"

A Pedro Sánchez le parece de "sentido común" que todos los grupos apoyen una reforma laboral que, a su juicio, "trasciende las ideologías" porque "cuenta con trabajadores y empresarios e interpela a todas las fuerzas políticas". El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a "superar" los bloques ideológicos para validar la norma, que llegará a la Cámara Baja en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, por el momento no cuenta con los votos necesarios para sacarla adelante: algunos de sus socios de gobierno como Esquerra Republicana (ERC), el PNV y EH Bildu aseguran que no la apoyarán sin no se introducen cambios.

Unos cambios que, a priori, Sánchez no quiere introducir. "Es de sentido común que el Legislativo respete el acuerdo de los agentes sociales, en eso está el Gobierno y es lo que vamos a defender en las Cortes Generales", ha aseverado en la comparecencia del informe de rendición de cuentas del Ejecutivo. Sin embargo, fuentes de Moncloa sí ven "margen" para hacer cambios sin que se descuelgue la patronal, señalaban en conversación con infoLibre. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, rechaza que se toque "ni una coma" del acuerdo pactado.

El presidente del Gobierno también ha repetido en varias ocasiones que quiere agotar la legislatura. "Estabilidad política es legislaturas de cuatro años, y yo garantizo su cumplimiento, y tener los Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma". Lo cierto es que, tras configurarse el gobierno de coalición, el socialista se fijó como objetivo llegar a los 1.400 días de mandato, de los que ha cumplido algo más de la mitad: 722. "Pese a las dificultades lógicas, el Ejecutivo avanza y cumple con su hoja de ruta", ha dicho, después de que el Congreso convalidase las cuentas del año 2022.

En ese sentido ha asegurado que el Gobierno de coalición goza de "estabilidad" y que está "encantado" con el trabajo que desempeña la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que ha capitaneado la reforma laboral. Todo ello pese a que el pasado mes de octubre Sánchez trató relegarla para situar al frente a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. "Somos ministros del Gobierno, no de un partido político", ha añadido, en relación al estado de salud del Ejecutivo. En Unidas Podemos, sin embargo, existe un malestar con el presidente del Gobierno al que acusan de "paralizar" leyes de su negociado, como la Ley Trans, la Ley de Bienestar Animal o la Ley de Vivienda.

Sánchez presume de haber cumplido con el 42,7% del acuerdo de Gobierno

Sánchez ha cifrado en un 42,7% el cumplimiento de los 1.481 compromisos adquiridos por el Gobierno al principio de la legislatura, según aparece en su informe Cumpliendo de rendición de cuentas. A su juicio, la pandemia "no ha sido freno sino acelerador" para el Gobierno gobierno "a la hora de impulsar reformas que son inclusivas, que tienen vocación de perdurar en el tiempo tienen el acuerdo de agentes sociales y la mayoría de las fuerzas políticas".

El pacto de gobierno que socialistas y morados negociaron durante el mes diciembre de 2019 es un documento de 50 páginas y once apartados que, desde que fue firmado por Sánchez y Pablo Iglesias, se ha convertido en la piedra angular del Ejecutivo de coalición. Cuando las promesas eran claras y explícitas, no sujetas a interpretación, pero también, hasta ahora, cuando dejaban mucha letra pequeña en el aire a expensas del tira y afloja entre la parte socialista del Gobierno y los ministros de la formación morada.

El jefe del Ejecutivo ha puesto de ejemplo la reforma laboral o la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones, también consensuadas desde el diálogo social. También ha citado la ley de eutanasia, los "esquemas de los ERTES" y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ese incremento va camino de cumplirse, pero no será hasta el final de la legislatura cuando el Gobierno podrá decir que el SMI, el suelo de los contratos legales en España, ha alcanzado el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

"Estamos mejor, más preparados y más protegidos frente a la variante ómicron"

El presidente del Gobierno ha presumido de que el 90% de la población de más 12 años está vacunada con pauta completa y al 80% de los mayores con dosis de refuerzo. A su juicio, el mundo están ahora "mejor, más preparado y más protegido frente a la variante ómicron". Por ese motivo ha apelado a "perseverar" en esa estrategia. "Ser fuertes nos protege frente al virus. El uso de las mascarillas ayuda y mucho, para protegerse", recalcado, tan solo unos días después de hacer obligatorio el uso de las mascarillas en los exteriores.

Asimismo, Sánchez ha vuelto a defender el modelo de "cogobernanza" en el que las autonomías son las que deciden qué restricciones impulsar y ha garantizado el "apoyo" del Gobierno a esas medias. Sin embargo, ha descartado que su Ejecutivo ponga en marcha nuevas restricciones ante el incremento de casos: "Hay que guardar un equilibrio entre tres aspectos importantes: la salud púbica, la salud mental y el crecimiento económico".