Sánchez propone una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Gobierno propondrá una reforma en la Constitución para incluir el derecho al aborto y consagrar "la libertad y la autonomía de las mujeres".

Sánchez ha señalado este paso en un anuncio en la red social X con el fin de materializar la propuesta aprobada por su partido en el último congreso celebrado en Sevilla en diciembre del año pasado. Este anuncio se produce además en mitad de la polémica suscitada por la aprobación del Ayuntamiento de Madrid, con los votos del PP y de Vox, de la obligación de informar a las mujeres sobre un supuesto "síndrome postaborto", que no tiene ninguna base científica.

Según fuentes del Gobierno, "en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas.

Reforma ordinaria de la Carta Magna

El Ejecutivo, añaden desde Moncloa, impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación. Recuerdan las fuentes que el propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

El 78% de los abortos que se realizaron en España el año pasado se hicieron en centros privados Ver más

Si se aprueba, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.

Además, Moncloa indica que el Ejecutivo impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, empezando por la modificación del Real Decreto 825/2010.

Según el Gobierno, la reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de aborto "tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)", "Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones", añade Moncloa.