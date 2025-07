Sigue la tensión en Torre Pacheco: noche tranquila tras cuatro días de disturbios ultras

La Guardia Civil ha cargado a medianoche contra un grupo de jóvenes de origen marroquíes en un descampado de Torre Pacheco (Murcia), donde algunos encapuchados han arrojado botellas de cristal a los agentes, sin detenciones ni heridos. Este ha sido uno de los escasos momentos de tensión en la cuarta noche de disturbios en la localidad murciana después de la paliza recibida, el pasado miércoles, por un vecino de 68 años, que se halla fuera de peligro.

Aparte de esta escena puntual y de un momento en el que las mismas personas de origen magrebí han colocado una barricada de contenedores en el centro de una calle durante unos instantes, porque minutos después ellos mismos han retirado los obstáculos, la noche ha sido relativamente tranquila con únicamente alguna situación de tensión que no ha llegado a mayores.

La carga se ha producido contra un grupo de medio centenar de jóvenes, algunos de ellos con el rostro cubierto por prendas de ropa enrolladas, y la acción de los agentes, que ha estado acompañada de varios disparos de pelotas de goma, ha obligado al grupo a desplazarse al interior del barrio de San Antonio, donde hay una nutrida población de origen magrebí y donde se han vivido las escenas violentas del fin de semana.

Esta situación ha llegado después de que un grupo de imanes de la mezquita se reuniera, con el permiso de la Guardia Civil, en plena calle con los jóvenes, para pedirles que se dirijan a sus domicilios para evitar situaciones de conflicto por la posibilidad de la llegada de personas de grupos ultras durante las horas nocturnas.

"Los mayores intentamos calmar a los críos (en referencia a los jóvenes) para que no haya nada y que pase la violencia en este momento", ha dicho uno de los portavoces, quien ha pedido evitar el "racismo". "Queremos la paz y que la Guardia Civil y la policía haga su trabajo porque estamos hartos de la gente delincuente. No los queremos, no queremos a la gente que agrede a un anciano", ha señalado.

Han explicado que a raíz de la agresión al vecino de 68 años, marroquíes han recibido amenazas graves "de gente de fuera de Torre Pacheco", por lo que han insistido en demandar que no vengan personas de fuera de la población por la "tranquilidad y la paz". Han insistido en que los jóvenes marroquíes "son buenos chicos" que estos días se han sentido "amenazados" por estas personas que "no son de Torre Pacheco".

Hasta pasada la medianoche no se han visto personas de colectivos de extrema derecha en Torre Pacheco, posiblemente gracias al cordón policial establecido tanto por la Guardia Civil como la policía local desde las 19 horas en los alrededores de la población.

Además, en torno al barrio de San Antonio ha permanecido fuertemente custodiado por un cordón policial formado por decenas de agentes y una docena de vehículos, con la ayuda de drones.

Ayuso responsabiliza al Gobierno central de los incidentes en Torre Pacheco Ver más

Uno de los puntos más vigilados ha sido la rotonda Antonio Martínez El Vinatero, junto a la calle río Guadalentín, a pocos minutos de la llegada de la noche, donde el colectivo magrebí de Torre Pacheco suele celebrar los triunfos deportivos de su selección de fútbol, por ejemplo durante el último Mundial, donde llegaron a semifinales.

La de este lunes es la cuarta noche desde que se desataran los violentos disturbios de corte racista a raíz de la paliza recibida por un vecino de 68 años a primera hora de la mañana del pasado miércoles poco después de salir de casa a manos de varias personas, de origen marroquí y que han sido detenidas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado durante este lunes que 90 guardias civiles conforman el dispositivo en Torre Pacheco, en colaboración con los agentes de la policía local, y que a partir de este martes se desplegarán 45 más.