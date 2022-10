Los socios de investidura rebajan el optimismo del Gobierno y piden que "la verdadera negociación" empiece ya

Los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de esta legislatura ya se han pactado en el seno del Ejecutivo de coalición tras una madrugada de negociaciones. Sin embargo, todavía queda un segundo paso, vital para su aprobación definitiva: el sí de 176 diputados del Congreso. Actualmente, PSOE y Unidas Podemos únicamente cuentan con el voto afirmativo de sus 153 diputados.

Los socios parlamentarios del Gobierno, aquellas formaciones que han prestado su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez, demandan más información sobre las partidas aprobadas y reclaman que las negociaciones comiencen cuanto antes. Fuentes socialistas aseguran que la ministra del ramo, María Jesús Montero, comenzará las negociaciones esta misma semana en la Cámara Baja.

Algunas de estas formaciones ya han dejado claro cuáles son sus reclamaciones. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que su formación será "exigente" y no cederá ante las presiones. En ese sentido, ha señalado que la ley de vivienda es "importantísima" que esté contemplada de forma "directa o indirecta" en los presupuestos. "Si no la contemplan, me parece que empiezan mal", ha lamentado.

Rufián también ha lamentado la falta de contactos previos con su grupo. "No sabemos los detalles. Quien diga que habla con nosotros, miente", ha afirmado en una rueda de prensa desde el Congreso. El catalán ha tirado de ironía para explicar que "su voto se suda": "Sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos de la historia de la humanidad".

Por su parte, fuentes del PNV aseguran que "no debería ser noticia" que dos formaciones que forman parte del mismo gobierno saquen adelante sus cuentas. "Cantar victoria por un acuerdo entre socios no deja de ser sorprendente", señalan desde el partido jetzale. "La noticia sería, en todo caso, que consiga convertir ese Proyecto en Ley", añaden.

La formación nacionalista considera que ahora es el momento de "analizar esos PGE y de intensificar las conversaciones y negociaciones con el Gobierno" y reclaman a la coalición liderada por Sánchez que tenga "voluntad política para el cumplimiento de los acuerdos pendientes y la máxima predisposición para lograr un nuevo pacto".

Otros portavoces como Íñigo Errejón, líder de Más País, también han reconocido que es difícil valorar los presupuestos sin conocerlos con detalle. Sin embargo, se ha mostrado partidario de destinar dinero a salud mental, comunidades energéticas o apoyo a las familias, cuestiones incluidas en los PGE que su formación ya reclamaba.

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís) ha advertido de que exigirá que la inversión en la Comunidad Valenciana se acerque al peso demográfico de los valencianos en toda España, que aumente el gasto en dependencia y en Cercanías.