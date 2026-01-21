El Supremo archiva la querella de Vox contra Sánchez a quien acusó de revelar información a Ábalos

El Supremo ha archivado la querella de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su supuesto chivatazo al exministro José Luis Ábalos, a quien habría revelado en septiembre de 2023 que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a su exasesor Koldo García, según recoge EFE.

Vox interpuso esta querella a partir de unas declaraciones de Ábalos a Okdiario en las que aseguraba que Sánchez mantuvo una reunión con él en el Palacio de la Moncloa el 28 de diciembre de 2023 en la que supuestamente el líder del Ejecutivo le reveló que la UCO estaba investigando al que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes.

Pero el alto tribunal considera que los hechos recogidos en la querella no son constitutivos de ilícito penal alguno, por lo que acuerda su inadmisión y el archivo de las actuaciones.

"La sola publicación en un medio de comunicación de que el querellado observó un determinado comportamiento no puede justificar por sí sola la apertura de un procedimiento penal contra él pues, aunque la noticia se basa en la declaración del entrevistado, su relato no está acompañado de ningún dato objetivo que ampare mínimamente la veracidad de lo afirmado en sede periodística", explica.