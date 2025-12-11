Transparencia total
Un tercer detenido y registros tras el arresto de Leire Diez y el expresidente de la SEPI

  • Fue arrestado el miércoles en Bizkaia
  • Los agentes de la UCO están practicando registros, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza
Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. Matias Chiofalo (Europa Press)

Una tercera persona ha sido detenida en la misma operación de la UCO de la Guardia Civil en la que ayer fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha, según informa EFE. 

Este tercer detenido fue arrestado también ayer, en su caso en Bizkaia, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que no han facilitado su identidad.

En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza.

